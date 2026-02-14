< sekcia Zahraničie
USA oznámili ukončenie štatútu dočasnej ochrany pre migrantov z Jemenu
Autor TASR
Washington 14. februára (TASR) - Americká vláda v piatok oznámila ukončenie štatútu dočasnej ochrany pre občanov Jemenu, ktorý platil posledných desať rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ministerka vnútornej bezpečnosti Kristi Noemová oznámila, že štatút dočasnej ochrany (TPS), ktorý bol tejto blízkovýchodnej krajine prvýkrát udelený v septembri 2015 kvôli ozbrojenému konfliktu, bude ukončený o 60 dní.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa zrušila štatút dočasnej ochrany mnohým krajinám - najmä rozvojového sveta - v rámci snahy obmedziť imigráciu.
Štatút TPS umožňuje úzkej skupine ľudí žiť a pracovať v Spojených štátoch, ak by boli v prípade návratu do svojej domovskej krajiny ohrození z dôvodu vojny, prírodnej katastrofy alebo iných mimoriadnych okolností.
Týkalo sa to približne 1400 občanov Jemenu žijúcich v Spojených štátoch.
„Po preskúmaní podmienok v krajine a konzultáciách s príslušnými vládnymi agentúrami USA som dospela k záveru, že Jemen už nespĺňa zákonné požiadavky na udelenie štatútu dočasnej ochrany,“ uviedla Noemová.
„Povoliť užívateľom štatútu z Jemenu dočasne zostať v Spojených štátoch by bolo v rozpore s naším národným záujmom,“ povedala a označila zrušenie štatútu za príklad „dávania Ameriky na prvé miesto“.
Hoci je tento druh ochrany technicky dočasný, historicky prezidenti pokračovali v predlžovaní štatútu TPS pre migrantov, namiesto toho, aby ho rušili a robili z nich nelegálnych prisťahovalcov.
Užívatelia štatútu z Jemenu, ktorí nemajú iný zákonný dôvod na pobyt v USA, majú teraz 60 dní na to, aby dobrovoľne opustili Spojené štáty, inak im hrozí zatknutie, uvádza sa vo vyhlásení. USA ponúkajú bezplatnú letenku a „odchodový bonus“ vo výške 2600 dolárov pre tých, ktorí sa rozhodnú opustiť krajinu sami.
