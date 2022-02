USA oznámili uvalenie rozsiahlych sankcií na Rusko

Americký prezident Joe Biden prichádza na tlačovú konferenciu vo Washingtone 22. februára 2022. Foto: TASR/AP

Washington 22. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden oznámil v utorok uvalenie rozsiahlych sankcií na ruské banky a oligarchov. Biely dom tiež avizoval posilnenie prítomnosti amerických vojakov v pobaltských krajinách. Biden to uviedol na tlačovej konferencii, informovala TASR.Americký prezident upozornil, že ide len o prvú sériu sankcií, ktoré budú v konečnom dôsledku oveľa rozsiahlejšie, ako tie uvalené na Rusko v roku 2014 v reakcii na anexiu Krymu.Cieľom Washingtonu je totiž podľa Bidena úplne odrezať Rusko, v reakcii na jeho kroky voči Ukrajine, odpovedal americký prezident. Sankcie zasiahnu ajRuska aj jeho štátnu rozvojovú banku VEB, dodal Biden.Ako približuje stanica CNBC, tieto inštitúcie budú v dôsledku nových amerických sankcií odrezané od transakcií vykonávaných v amerických dolároch, globálnej rezervnej mene.Spravodajský web Meduza identifikoval Bidenom spomínanú vojenskú banku ako Promsviazbank (PSB), banku pre obsluhu ruského vojensko-priemyselného komplexu.pokračoval Biden a zdôraznil, že ide o presuny, ktoré majú výlučne obranný charakter.Stanovený úmysel ruského prezidenta Vladimira Putina vyslať ruské vojská do separatistických oblastí na východe Ukrajiny označil Biden zaRusko, počínajúc utorkom 22. februára, nadviazalo diplomatické styky so samozvanými proruskými republikami na východe Ukrajiny - Doneckou a Luhanskou ľudovou republikou (DĽR a LĽR). K tomuto kroku došlo po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin v pondelok uznal nezávislosť a suverenitu DĽR a LĽR.