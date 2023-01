USA oznámili vojenskú pomoc Ukrajine za ďalšie tri miliardy dolárov

Washington 6. januára (TASR) – Spojené štáty v piatok oficiálne oznámili ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine za tri miliardy dolárov. Podľa Bieleho domu ide o dosiaľ najväčší balík pomoci pre Kyjev, informovala agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



Podobnosti o tom, čo bude táto vojenská pomoc obsahovať, zverejní neskôr ministerstvo obrany USA. Mala by však zahŕňať bojové vozidlá pechoty Bradley, vozidlá odolné voči výbuchom mín (MRAP), transportéry a samohybné húfnice, uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová.



Washington a Berlín vo štvrtok oznámili, že Ukrajine poskytnú obrnené vozidlá – americké Bradley a nemecké Marder. Ich počty však nešpecifikovali.



Vozidlá Bradley, ktoré sú zvyčajne vyzbrojené automatickým kanónom, guľometom a protitankovými strelami, poskytnú ukrajinskej armáde ďalšiu palebnú silu.



"Nie je to tank, ale zabijak tankov," povedal novinárom vo štvrtok hovorca Pentagónu Pat Ryder. "Sme presvedčení, že im to pomôže na bojisku," dodal.