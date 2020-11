USA oznámili zavedenie sankcií proti líbyjskej militantnej skupine

Washington 25. novembra (TASR) - Americké ministerstvo financií v stredu oznámilo zavedenie sankcii voči militantnej skupine Kaníjat prepojenej s Líbyjskou národnou armádou (LNA) vedenou Chalífom Haftarom, informovala agentúra AFP. Táto skupina je údajne zodpovedná za vraždy, únosy a mučenie.



Kaníjat a vodca tejto skupiny Muhammad al-Kaní sú podľa amerického ministerstva financií zodpovední za smrť civilistov, ktorých pozostatky objavili vo viacerých masových hroboch pri meste Tarhúna ležiacom juhovýchodne od líbyjského hlavného mesta Tripolis.



USA sankcie uvalili na základe tzv. Magnitského zákona. Ten umožňuje potrestanie ľudí, ktorí sa v zahraničí dopustili porušenia ľudských práv, uvádza agentúra Reuters.



Spojené štáty a Nemecko už skôr v novembri navrhli, aby sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN al-Kanímu a Kaníjatu zmrazil aktíva a zakázal im cestovať.



Takýto krok by si však vyžadoval zhodu zo strany členov BR OSN. Rusko v piatok podľa Reuters uviedlo, že sankcie nemôže schváliť, a žiadalo viac dôkazov o zabíjaní civilistov.



Líbyjská vláda ešte v júni objavila 11 masových hrobov pri meste Tarhúna, píše AFP. Úrady v sobotu 21. novembra oznámili, že našli 17 tiel z novoobjavených masových hrobov neďaleko Tarhúny.



Líbya sa nachádza v chaose od zosadenia dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011.



Armáda vlády národnej jednoty so sídlom v Tripolise bojuje proti konkurenčnej vláde so sídlom v meste Tobruk. Táto vláda je prepojená s veliteľom LNA Haftarom.



Mesto Tarhúna bolo poslednou prohatarovskou baštou, ktorej sa zmocnila líbijská vláda národnej jednoty, podporovaná Tureckom a uznávaná Organizáciou Spojených národov (OSN).