USA oznámili, že Taiwanu predajú zbrane za viac ako 10 miliárd dolárov

Na snímke výroba tiel pre veľko-kalibrovú muníciu. Foto: TASR - Roman Hanc

Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo predaj v stredu večer počas televízneho prejavu prezidenta k národu.

Autor TASR
Washington 18. decembra (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila, že Taiwanu predá zbrane za viac ako desať miliárd dolárov, a to vrátane rakiet so stredným doletom, húfnic a dronov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo predaj v stredu večer počas televízneho prejavu prezidenta k národu. Šéf Bieleho domu sa však len okrajovo venoval otázkam zahraničnej politiky a nehovoril o obchode ani iných záležitostiach týkajúcich sa Číny.

Osem zmlúv o predaji zbraní zahŕňa 82 raketových systémov (HIMARS) a 420 taktických balistických striel (ATACMS) v hodnote viac ako štyri miliardy dolárov. Ďalej ide o 60 samohybných húfnic a súvisiace vybavenie v hodnote viac ako 4 miliardy dolárov a drony za vyše miliardu dolárov. Obchod okrem toho zahŕňa tiež vojenský softvér za viac ako miliardu dolárov, protitankové rakety Javelin a TOW v hodnote vyše 700 miliónov dolárov, náhradné diely pre vrtuľníky za 96 miliónov dolárov a súpravy na modernizáciu protilodných striel Harpoon v hodnote 91 miliónov dolárov.

Spojené štáty oficiálne neuznávajú Taiwan ako krajinu, ale sú najväčším bezpečnostným podporovateľom tohto samosprávneho ostrova. Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje použitie sily, aby nad ním získala kontrolu.

„Ide o druhý predaj zbraní Taiwanu oznámený počas druhého funkčného obdobia Trumpovej vlády, čo opäť dokazuje pevný záväzok USA voči bezpečnosti Taiwanu,“ uviedlo taiwanské ministerstvo zahraničných vecí podľa AFP.
