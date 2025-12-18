< sekcia Zahraničie
USA oznámili, že Taiwanu predajú zbrane za viac ako 10 miliárd dolárov
Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo predaj v stredu večer počas televízneho prejavu prezidenta k národu.
Autor TASR
Washington 18. decembra (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila, že Taiwanu predá zbrane za viac ako desať miliárd dolárov, a to vrátane rakiet so stredným doletom, húfnic a dronov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo predaj v stredu večer počas televízneho prejavu prezidenta k národu. Šéf Bieleho domu sa však len okrajovo venoval otázkam zahraničnej politiky a nehovoril o obchode ani iných záležitostiach týkajúcich sa Číny.
Osem zmlúv o predaji zbraní zahŕňa 82 raketových systémov (HIMARS) a 420 taktických balistických striel (ATACMS) v hodnote viac ako štyri miliardy dolárov. Ďalej ide o 60 samohybných húfnic a súvisiace vybavenie v hodnote viac ako 4 miliardy dolárov a drony za vyše miliardu dolárov. Obchod okrem toho zahŕňa tiež vojenský softvér za viac ako miliardu dolárov, protitankové rakety Javelin a TOW v hodnote vyše 700 miliónov dolárov, náhradné diely pre vrtuľníky za 96 miliónov dolárov a súpravy na modernizáciu protilodných striel Harpoon v hodnote 91 miliónov dolárov.
Spojené štáty oficiálne neuznávajú Taiwan ako krajinu, ale sú najväčším bezpečnostným podporovateľom tohto samosprávneho ostrova. Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje použitie sily, aby nad ním získala kontrolu.
„Ide o druhý predaj zbraní Taiwanu oznámený počas druhého funkčného obdobia Trumpovej vlády, čo opäť dokazuje pevný záväzok USA voči bezpečnosti Taiwanu,“ uviedlo taiwanské ministerstvo zahraničných vecí podľa AFP.
Ministerstvo zahraničných vecí oznámilo predaj v stredu večer počas televízneho prejavu prezidenta k národu. Šéf Bieleho domu sa však len okrajovo venoval otázkam zahraničnej politiky a nehovoril o obchode ani iných záležitostiach týkajúcich sa Číny.
Osem zmlúv o predaji zbraní zahŕňa 82 raketových systémov (HIMARS) a 420 taktických balistických striel (ATACMS) v hodnote viac ako štyri miliardy dolárov. Ďalej ide o 60 samohybných húfnic a súvisiace vybavenie v hodnote viac ako 4 miliardy dolárov a drony za vyše miliardu dolárov. Obchod okrem toho zahŕňa tiež vojenský softvér za viac ako miliardu dolárov, protitankové rakety Javelin a TOW v hodnote vyše 700 miliónov dolárov, náhradné diely pre vrtuľníky za 96 miliónov dolárov a súpravy na modernizáciu protilodných striel Harpoon v hodnote 91 miliónov dolárov.
Spojené štáty oficiálne neuznávajú Taiwan ako krajinu, ale sú najväčším bezpečnostným podporovateľom tohto samosprávneho ostrova. Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje použitie sily, aby nad ním získala kontrolu.
„Ide o druhý predaj zbraní Taiwanu oznámený počas druhého funkčného obdobia Trumpovej vlády, čo opäť dokazuje pevný záväzok USA voči bezpečnosti Taiwanu,“ uviedlo taiwanské ministerstvo zahraničných vecí podľa AFP.