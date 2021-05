USA oznámili, že uvažujú o zavedení očkovacích pasov

Washington 28. mája (TASR) - Spojené štáty v piatok oznámili, že vážne uvažujú nad vytvorením očkovacích pasov pre Američanov cestujúcich do zahraničia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Veľmi podrobne sa tým zaoberáme," povedal minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro Mayorkas o nápade vytvoriť špeciálny doklad pre zaočkovaných Američanov, ktorí chcú cestovať do zahraničia, keďže dobré tempo očkovania umožňuje Európe a ďalším oblastiam sveta začať sa zbavovať pandemických obmedzení.



Administratíva prezidenta Joea Bidena chce podľa vyjadrení Mayorkasa pre televíziu ABC zaistiť, aby "bol pas po zaočkovaní dostupný všetkým a aby z toho nikoho nevynechali".



Mayorkasovo ministerstvo dohliada na Americký úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA).



Európska únia pracuje na zavedení cestovného dokladu o zaočkovaní pre toto leto, takže bude môcť privítať túžobne očakávaných turistov - a niektoré členské krajiny EÚ plánujú zaviesť certifikáty aj na národnej úrovni.



Tento nápad je však v USA vnímaný sporne. Niektoré konzervatívne štáty ako Florida a Texas odmietajú myšlienku cestovných očkovacích dokladov z toho dôvodu, že by porušoval základné ľudské práva.



Tento týždeň vyvolala pobúrenie zákonodarkyňa, ktorá podporuje bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Povedala, že očkovací pas by bol ako žltá hviezda za čias nacistov, ktorí ju nútili Židov nosiť na oblečení.



Tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová v apríli vyhlásila, že žiadny federálny zákon nevyžaduje od ľudí, aby mali doklad potvrdzujúci zaočkovanie, ak chcú cestovať.