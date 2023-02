USA: Pakistanca väzneného v Guantáname prepustili na Belize

Washington 2. februára (TASR) - Spojené štáty prepustili na Belize Pakistanca, ktorý strávil 16 rokov vo väzení na americkej základni Guantánamo a priznal sa, že pomáhal teroristickej sieti al-Káida. Oznámila to vo štvrtok americká armáda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Madžída Chána zadržali americké úrady v roku 2003. Pred poslaním do Guantánama ho tri roky vypočúvali americké spravodajské služby. V dohode o priznaní viny sa v roku 2012 priznal okrem iného aj k tomu, že bol súčasťou sprisahanie s cieľom zabiť pakistanského prezidenta.



Ako jeden z "vysoko cenených väzňov" zadržaných po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 v USA bol dnes 42 ročný Chán odsúdený len pred dvomi rokmi. Oficiálne ho odsúdili na 26 rokov, no na základe dohody s prokurátorom mu bolo sľúbené prepustenie v roku 2022.



Chán bol pritom prvým "vysoko ceneným väzňom", ktorý vypovedal pred americkým vojenským súdom o mučení. Súdu povedal, že bol zadržiavaný celé dni, pričom bol nahý čiastočne zavesený na reťaziach a nedostával jesť. Vyšetrovatelia z americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) ho okrem toho opakovane bili a znásilňovali.



Chán tiež tvrdil, že k svojim činom sa priznal už skôr, no násilie napriek tomu pokračovalo celé roky. "Čím viac som spolupracoval, tým viac ma mučili," povedal.



Americký Pentagon uviedol, že Chán dodržal dohodu o spolupráci a bol mu znížený trest, pričom Belize súhlasilo, že ho príjme.



"Dostal som druhú šancu na život... Hlboko ľutujem veci, ktoré som pred mnohými rokmi urobil. Prevzal som zodpovednosť a snažím sa ich napraviť," uviedol Chán vo vyhlásení zverejnenom jeho právnymi zástupcami. Zároveň dodal, že na Belize by si rád otvoril reštauráciu alebo stánok s jedlom, kde bude variť pakistanské jedlá.