USA: Pálenie Koránu vo Švédsku mohlo byť sabotážou voči jednote v NATO

Washington 24. januára (TASR) - Spojené štáty v pondelok uviedli, že nedávne "ohavné" pálenie Koránu krajne pravicovým protiislamským aktivistom Rasmusom Paludanom vo Švédsku by mohlo byť sabotážou proti jednote v Severoatlantickej aliancii (NATO). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Švédsko-dánsky politik Paludan zapálil svätú knihu islamu v sobotu pred tureckým veľvyslanectvom v metropole Štokholm. Turecko pritom ako člen NATO doposiaľ stále neodobrilo žiadosť Švédska o členstvo v tejto aliancii.



"Pálenie kníh, ktoré sú pre mnohých posvätné, je nesmierne neúctivým činom," povedal reportérom hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price. "Je to ohavné," poznamenal, pričom incident zároveň označil za "nechutný" a "podlý".



Pálenie Koránu bolo podľa Pricea dielom "provokatéra", ktorý "sa mohol úmyselne usilovať" o vplyv na "prebiehajúce rokovania ohľadne pristúpenia Švédska a Fínska do NATO".



Price obhajoval postoj Švédska, ktoré sobotný protest povolilo, a povedal, že podporuje "slobodu združovania", aj keď môže byť zároveň "legálna i hrozná".



Švédsko sa spolu s Fínskom uchádza o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO), na čo potrebuje súhlas všetkých 30 členských krajín vrátane Turecka. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pálenie Koránu odsúdil a označil to za urážku moslimov. Kritizoval švédske úrady, že dovolili konanie protestu pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme. Dodal, že ak Švédsko nepreukáže rešpekt voči Turecku a moslimom, "nedočká sa od nás žiadnej podpory v súvislosti s NATO".