Pasažierov z lode Grand Princess prerozdelia do troch štátov

Los Angeles 9. marca (TASR) - Pasažierov z výletnej lode Grand Princess, ktorá kotví pri brehoch Los Angeles, prerozdelia v súvislosti s novým koronavírusom do karanténnych miest v troch amerických štátoch, a to Kalifornii, Texase a Georgii. Informovala o tom v pondelok televízna stanica NBC News s odvolaním sa na nedeľňajšie oznámenie amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (HHS).



Loď Grand Princes, kde sa prítomnosť nového typu koronavírusu SARS-CoV-2 v piatok potvrdila u 21 osôb, uviazla pri kalifornskom pobreží v stredu, keď mala zakotviť v Los Angeles.



V pondelok mala táto výletná loď s 3500 cestujúcimi zakotviť v kalifornskom meste Oakland. Najmenej 1000 pasažierov, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, umiestnia do povinnej izolácie na vojenskej leteckej základni Travis, približne 80,5 kilometra severovýchodne od Oaklandu a na leteckej základni námorných síl Miramar v meste San Diego.



Ďalších pasažierov prevezú na vojenské základne v Texase a Georgii.



HHS zároveň oznámilo, že spolu s americkým ministerstvom zahraničných vecí stále pracujú na prevoze niekoľkých stoviek zahraničných cestujúcich do ich domovských krajín.