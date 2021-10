PEN America si na galavečere uctila väznených iránskych spisovateľov

New York 6. októbra (TASR) – Nezisková organizácia PEN America bojujúca za slobodu prejavu a ľudské práva si v utorok uctila troch väznených iránskych spisovateľov na každoročnom galavečere, na ktorom sa tento rok zúčastnili aj americké herečky Jodie Fosterová a Awkwafina. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



PEN America vyznamenala iránskych spisovateľov Baktáša Abtína, Kejvána Bádžána a Rezá Chandána Mahábádího cenou PEN/Barbey Freedom to Write Award za rok 2021.



Títo traja iránski spisovatelia si v súčasnosti odpykávajú úhrnný trest 15 a pol roka za členstvo v Asociácii iránskych spisovateľov (IWA) — skupine vystupujúcej proti cenzúre.



„Sú to spisovatelia, ktorí sú povolaní nielen na to, aby ponúkali prózu a svoje myšlienky na papieri, ale aby tiež nebojácne a obetavo žili a slúžili slobode myslenia, umenia, kultúry a tvorivosti," vyhlásila riaditeľka organizácie PEN America Suzanne Nosselová.



Na slávnosti, ktorá sa konala v newyorskom prírodovednom múzeu a je považovaná za vrcholné literárne podujatie v New Yorku, sa zúčastnilo približne 800 hostí. Podujatie moderovala americká herečka Awkwafina, zatiaľ čo Jodie Fosterová a laureát Nobelovej ceny Wole Soyinka pomáhali s odovzdávaním cien.



Iránsky básnik, scenárista a románopisec Abtín a spisovatelia a literárni kritici Badžán a Mahábádí sú väznení v teheránskom zariadení Evín od vlaňajšieho septembra. Abtín a Mahábádí vo väzení prekonali covid. Podľa PEN America im tam však neposkytli primeranú zdravotnú starostlivosť.