Pence prijal nomináciu republikánov za kandidáta na viceprezidenta

Washington 27. augusta (TASR) – Americký viceprezident Mike Pence včera oficiálne prijal nomináciu Republikánskej strany na post kandidáta na viceprezidenta v nadchádzajúcich novembrových voľbách. Informovali o tom agentúry AP a DPA.



V prejave, ktorý predniesol k delegátom nominačného zjazdu Republikánskej strany, zároveň odsúdil aktuálne prejavy násilia na uliciach amerických miest. Nehovoril však o Afroamreričanoch, ktorých pri zásahoch usmrtili či zranili príslušníci polície, všimla si AP.



„Prezident Trump a ja budeme vždy podporovať právo Američanov na pokojný protest, nepokoje a rabovanie však pokojnými protestmi nie sú," povedal Pence podľa agentúry DPA.



„Násilie musí prestať, či už v Minneapolise, Portlande alebo Kenoshi... Na uliciach v tejto krajine bude platiť právo a poriadok pre každého Američana každej rasy, vyznania a farby," dodal, pričom trval na tom, že jeho administratíva podporí ako orgány činné v trestnom konaní, tak aj komunity Afroameričanov.



„Joe Biden by len zdvojnásobil politiku, ktorá vedie k násiliu v amerických mestách... Neboli by ste v bezpečí v Amerike Joea Bidena," uviedol Pence na margo nominanta za prezidenta Demokratickej strany.



Pence tvrdí, že Biden sa vyslovil proti financovaniu polície. V skutočnosti však demokratický kandidát za prezidenta USA povedal len, že finančné prostriedky presmeruje od projektov, ktoré podľa jeho slov prispievajú k militarizácii polície, uvádza DPA.



Donald Trump by mal nomináciu Republikánskej strany za kandidáta na prezidenta oficiálne prijať vo štvrtok vo svojom prejave, ktorý prednesie pred davom priaznivcov v záhrade Bieleho domu.