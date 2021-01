Pentagón nasadil do ulíc Washingtonu 1100 príslušníkov Národnej gardy

Washington 6. januára (TASR) – Americké ministerstvo obrany (Pentagón) v stredu oznámilo, že nasadilo približne 1100 príslušníkov Národnej gardy do ulíc metropoly Washington, aby pomohli ukončiť protesty pred budovou Kapitolu. Informovala o tom agentúra AP.



Hovorca Pentagónu Jonathan Hoffman uviedol, že predstavitelia obrany sú v kontakte s vedením mesta a Kongresu.



Nemenovaný predstaviteľ ministerstva obrany uviedol, že príslušníci Národnej gardy majú okrem iného dohliadať na dodržiavanie zákazu nočného vychádzania v celom hlavnom meste.



Starostka Washingtonu Muriel Bowserová stanovila zákaz vychádzania od 18:00 miestneho času (štvrtok 0:00 SEČ) do štvrtka 6:00(12:00 SEČ). Reagovala tak na napätú situáciu okolo sídla Kongresu, keď tisíce protestujúcich obklopili budovu Kapitolu a prinútili kongresmanov prerušiť zasadnutie. To bolo zvolané na oficiálne potvrdenie zvolenia demokrata Joea Bidena za budúceho šéfa Bieleho domu.