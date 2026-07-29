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PIVO ZADARMO: Toto sľúbil pivovar v deň Trumpovej smrti
Úrady pivovaru Minocqua Brewing Company prostredníctvom listu oznámili, že mu odoberú licenciu na predaj alkoholu k 4. augustu.
Autor TASR
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Washington 29. júla (TASR) - Pivovar v americkom štáte Wisconsin, ktorý sľuboval pivo zadarmo pre svojich zákazníkov v deň úmrtia prezidenta Donalda Trumpa, príde o svoju licenciu na predaj alkoholu. Informoval o tom v stredu portál Fox News Digital, píše TASR.
Úrady pivovaru Minocqua Brewing Company prostredníctvom listu oznámili, že mu odoberú licenciu na predaj alkoholu k 4. augustu. Spoločnosť ešte v januári na sociálnej sieti Facebook naznačila, že v deň Trumpovej smrti bude ponúkať „pivo zadarmo celý deň“. Prezidentovo meno však výslovne nepoužila.
Pivovar po aprílovom incidente na slávnostnej večeri Združenia korešpondentov Bieleho domu (WHCA) uviedol, že „sme sa skoro dočkali #deňpivazadarmo“. Pivovar, ktorý patrí ľavicovému aktivistovi Kirkovi Bangstadovi, tvrdí, že bude bojovať zubami nechtami, aby podnik ostal otvorený.
Úrady pivovaru Minocqua Brewing Company prostredníctvom listu oznámili, že mu odoberú licenciu na predaj alkoholu k 4. augustu. Spoločnosť ešte v januári na sociálnej sieti Facebook naznačila, že v deň Trumpovej smrti bude ponúkať „pivo zadarmo celý deň“. Prezidentovo meno však výslovne nepoužila.
Pivovar po aprílovom incidente na slávnostnej večeri Združenia korešpondentov Bieleho domu (WHCA) uviedol, že „sme sa skoro dočkali #deňpivazadarmo“. Pivovar, ktorý patrí ľavicovému aktivistovi Kirkovi Bangstadovi, tvrdí, že bude bojovať zubami nechtami, aby podnik ostal otvorený.