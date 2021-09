USA chcú opäť otvoriť tábor pre migrantov na Guantáname

Londýn 23. septembra (TASR) - Vláda amerického prezidenta Joea Bidena sa chystá opätovne otvoriť tábor na zadržiavanie migrantov v zátoke Guantánamo na Kube. Informoval o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke denník The Guardian.



Americká vláda tým reaguje na nárast počtu migrantov a žiadateľov o azyl na južných hraniciach USA. Americký Imigračný a colný úrad (ICE) vyhlásil verejné súťaže pre súkromných poskytovateľov na prevádzkovanie strediska pre migrantov na základni amerického vojenského námorníctva v zátoke Guantánamo na Kube.



Toto zariadenie má byť umiestnené v blízkosti väznice, kde je aj posledných 39 väzňov z "vojny proti terorizmu", píše The Guardian.



Spojené štáty tábor pre migrantov pôvodne založili v roku 1991 s cieľom umiestňovať tam kubánskych žiadateľov o azyl. Neskôr bol použitý pre približne 34.000 Haiťanov a zhruba rovnaký počet Kubáncov, píše The Guardian.



Počas vlády bývalého prezidenta Baracka Obamu (2009-2017) sa však počet osôb v zariadení znížil a od roku 2017 sa pre migrantov prestalo používať.



ICE hľadá zmluvné strany zo súkromného sektora, ktoré by toto zariadenie prevádzkovali. Zverejnilo aj ponuku na webových stránkach americkej vlády.



Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti, pod ktoré úrad ICE patrí, a ani Rada pre národnú bezpečnosť (NSC) sa k situácii nevyjadrili.



Spojené štáty začali v nedeľu s deportáciami stoviek migrantov z Haiti, ktorí sa na ich územie dostali z Mexika.



Takéto deportácie boli dočasne pozastavené po tom, ako Haiti v auguste zasiahlo zemetrasenie. USA ich však obnovili po tom, ako na ich územie prišlo z Mexika viac než 15.000 Haiťanov.