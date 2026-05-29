USA plánujú označiť dva brazílske gangy za teroristické organizácie
Autor TASR
Washington 29. mája (TASR) - Spojené štáty plánujú označiť dva najväčšie brazílske gangy Primeiro Comando da Capital (PCC) a Comando Vermelho za zahraničné teroristické organizácie, oznámil vo štvrtok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Opatrenie má nadobudnúť platnosť 5. júna. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Brazílsky senátor a syn bývalého prezidenta Flavio Bolsonaro tento týždeň na stretnutí vo Washingtone požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby USA označili gangy za teroristov.
Naopak, vyhnúť sa tomu chcela administratíva súčasného brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu pre obavy, že by to mohlo pripraviť pôdu pre prípadný vojenský zásah USA alebo sankcie voči bankám, ktoré s členmi gangov nevedomky obchodujú.
Primeiro Comando da Capital a Comando Vermelho spravujú rozsiahle časti Brazílie, od chudobných oblastí v Rio de Janeiro po amazonský dažďový prales, kde ovládajú obchod s drogami či zbraňami.
Spojené štáty vo štvrtok zaradili oba gangy aj na zoznam tzv. globálnych teroristov. Rubio vo vyhlásení uviedol, že ide o najnásilnejšie zločinecké organizácie v Brazílii a že ich vplyv a siete siahajú až do Spojených štátov.
„Medzinárodná spolupráca je vítaná, najmä v otázkach ako pranie špinavých peňazí a obchodovanie so zbraňami. Je však neprijateľné využívať ju ako zámienku na zasahovanie,“ uviedol v reakcii na oznámenie poradca brazílskeho prezidenta pre zahraničnú politiku Celso Amorim.
Flavio Bolsonaro je považovaný za najväčšieho vyzývateľa Lulu v októbrových prezidentských voľbách. Jeho kampaň sa zameriava na prísny zásah proti organizovanému zločinu a sľubuje výstavbu ďalších väzníc.
