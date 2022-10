USA plánujú poslať Ukrajine ďalší balík pomoci

Washington 4. septembra (TASR) - Spojené štáty plánujú poslať Ukrajine ďalšie štyri salvové raketomety HIMARS. Majú byť súčasťou nového balíka pomoci v hodnote 625 miliónov dolárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na vyjadrenia dvoch zdrojov oboznámených so situáciou.



Súčasťou balíka, ktorý by americká vláda mala oficiálne oznámiť v utorok, bude aj munícia, míny a obrnené vozidlá odolné voči explóziám mín (MRAP). Biely dom sa k balíku odmietol vyjadriť, píše Reuters.



Ide o prvý balík pomoci od anexie štyroch ukrajinských oblastí Ruskom, ktorú prezident Vladimir Putin oznámil minulý piatok.



Pomoc má byť na Ukrajinu poslaná na základe oprávnenia Presidential Drawdown Authority (PDA). To umožňuje v krízovej situácii urýchlene poskytnúť vojenskú pomoc bez odobrenia americkým Kongresom. Vojenská pomoc USA slúži na obranu pred ruskou inváziou, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke americkej diplomacie.



Spojené štáty v stredu 28. septembra oznámili nový balík pomoci pre Ukrajinu vo forme zbraní a zásob v hodnote 1,1 miliardy dolárov, ktorá zahŕňa aj 18 systémov HIMARS, pripomína Reuters. Tým sa ich celkový počet na Ukrajine zvýši na viac ako tri desiatky.