< sekcia Zahraničie
USA plánujú previezť zo Sýrie do Iraku tisíce ľudí napojených na IS
Operácia sa začala presunom 150 predpokladaných bojovníkov IS z väzenského tábora v meste Hasaka na severovýchode Sýrie na nešpecifikované bezpečné miesto v Iraku.
Autor TASR
Washington 21. januára (TASR) — Spojené štáty spustili v stredu operáciu, v rámci ktorej budú stovky zadržaných osôb napojených na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS) presunuté zo severovýchodnej Sýrie do susedného Iraku. Jej cieľom je zabezpečiť, aby sa dostali do „bezpečných“ väzenských zariadení, oznámilo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Operácia sa začala presunom 150 predpokladaných bojovníkov IS z väzenského tábora v meste Hasaka na severovýchode Sýrie na nešpecifikované bezpečné miesto v Iraku. Zo Sýrie do Iraku by mohlo byť presunutých celkovo až 7000 väzňov.
„Úzko spolupracujeme s regionálnymi partnermi vrátane irackej vlády. Riadený a bezpečný presun zadržaných členov IS je kľúčový pre zabránenie úteku, ktorý by predstavoval priamu hrozbu pre bezpečnosť Spojených štátov a regiónu,“ uviedol na platforme X veliteľ CENTCOM admirál Brad Cooper.
Sýrska armáda v posledných dňoch obsadila v severovýchodnej Sýrii oblasti, ktoré predtým kontrolovali Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi. Nachádza sa tam niekoľko táborov a väzníc pre bojovníkov IS a ich rodiny.
Doteraz boli za stráženie a správu týchto zariadení zodpovedné SDF. V dôsledku ofenzívy sa museli stiahnuť sa okrem iného z tábora Haul. Je to najväčší tábor pre príbuzných bojovníkov IS v Sýrii a z bezpečnostných dôvodov bol v stredu vyhlásený za uzavretú zónu.
Operácia sa začala presunom 150 predpokladaných bojovníkov IS z väzenského tábora v meste Hasaka na severovýchode Sýrie na nešpecifikované bezpečné miesto v Iraku. Zo Sýrie do Iraku by mohlo byť presunutých celkovo až 7000 väzňov.
„Úzko spolupracujeme s regionálnymi partnermi vrátane irackej vlády. Riadený a bezpečný presun zadržaných členov IS je kľúčový pre zabránenie úteku, ktorý by predstavoval priamu hrozbu pre bezpečnosť Spojených štátov a regiónu,“ uviedol na platforme X veliteľ CENTCOM admirál Brad Cooper.
Sýrska armáda v posledných dňoch obsadila v severovýchodnej Sýrii oblasti, ktoré predtým kontrolovali Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi. Nachádza sa tam niekoľko táborov a väzníc pre bojovníkov IS a ich rodiny.
Doteraz boli za stráženie a správu týchto zariadení zodpovedné SDF. V dôsledku ofenzívy sa museli stiahnuť sa okrem iného z tábora Haul. Je to najväčší tábor pre príbuzných bojovníkov IS v Sýrii a z bezpečnostných dôvodov bol v stredu vyhlásený za uzavretú zónu.