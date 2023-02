USA plánujú prijať prísne obmedzenia pre uchádzačov o azyl

Washington 22. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena navrhla v utorok prísne obmedzenia pre uchádzačov o azyl s cieľom zamedziť prílevu migrantov cez južnú hranicu USA po tom, čo majú byť v máji zrušené hraničné kontroly súvisiace s pandémiou koronavírusu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Na základe nových pravidiel budú musieť migranti smerujúci do USA požiadať o azyl v online aplikácii Úradu colnej a hraničnej ochrany (CBP) a dohodnúť si takýmto spôsobom termín stretnutia s príslušnými predstaviteľmi USA. Ďalšou možnosťou je požiadať o azyl v krajine, ktorou prechádzajú cestou k hraniciam Spojených štátov.



Osoby, ktoré tento proces neabsolvujú, a napriek tomu prekročia hranice USA, budú považované za nespôsobilé na udelenie azylu. Nové pravidlá využívajú systém, ktorý je už v praxi zavedený pre migrantov z Ukrajiny, Venezuely, Kuby, Nikaraguy a Haiti.



Navrhované pravidlá boli zverejnené v úradnom vestníku americkej vlády na 30-dňové pripomienkové obdobie predtým, než budú implementované. Ľudskoprávni aktivisti ich označili na neľudské a nezákonné. Pripomínajú podľa nich tvrdý azylový režim nastolený bývalým šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom v rokoch 2018-2019, ktorý napokon súdy vyhlásili za protiústavný.



Bidenova administratíva však uviedla, že ide o jediný spôsob, ako sa vysporiadať s náporom na južnej hranici s Mexikom, ktorú sa každý mesiac pokúsi prekročiť až 200.000 ľudí prevažne zo Strednej a Južnej Ameriky, pričom väčšina z nich požiada v USA o azyl.



"Administratíva (USA) nedovolí masový chaos a neporiadok na hranici za to, že Kongres nedokáže konať," povedal pod podmienkou zachovania anonymity americký predstaviteľ.



Podľa úradov USA sú plánované opatrenia dočasné a vypršia po 24 mesiacoch. Čím by mali byť následne nahradené, však nespresnili.