USA chcú rozšíriť bezpečnostnú spoluprácu s Papuou Novou Guineou

Washington 26. apríla (TASR) - Spojené štáty plánujú rozšíriť bezpečnostnú spoluprácu s Papuou Novou Guineou. V utorok to uviedol námestník amerického ministerstva zahraničných vecí pre záležitosti východnej Ázie a Tichomoria Daniel Kritenbrink. Jeho vyhlásenie prichádza v čase zvýšených obáv Washingtonu po tom, čo Peking minulý týždeň oznámil podpis bezpečnostného paktu medzi Čínou a Šalamúnovými ostrovmi, všíma si agentúra Reuters.



"Na oboch stranách existuje túžba podniknúť kroky na rozšírenie našej spolupráce v oblasti bezpečnosti," povedal Kritenbrink po tom, ako sa minulý týždeň americká delegácia stretla s premiérom Papuy Novej Guiney Jamesom Marapeom a predstaviteľmi rezortu obrany ostrova. Ďalšie bezpečnostné diskusie by sa mali uskutočniť v nasledujúcich mesiacoch, dodal Kritenbrink.



Delegácia Spojených štátov, ktorej členom bol aj Kritenbrink, navštívila minulý týždeň hlavné mesto Šalamúnových ostrovov Honiaru. Predsedu vlády tohto tichomorského súostrovia Mannaseha Sogavareho pri stretnutí upozornili, že Washington má "značné obavy a musel by adekvátne reagovať" na akékoľvek kroky smerujúce k vytvoreniu stálej čínskej vojenskej prítomnosti na Šalamúnových ostrovoch.



Sogavare na stretnutí v Honiare zopakoval, že bezpečnostný pakt s Čínou je zameraný na potreby domácej bezpečnosti a nedovolí výstavbu vojenskej základne iného štátu na vlastnom území, informoval Kritenbrink. Dodal, že USA však budú aj naďalej monitorovať situáciu na Šalamúnových ostrovoch, pretože bezpečnostný pakt medzi Pekingom a Honiarou považujú za netransparentný a motívy Číny sú pre nich nejasné. Pripomenul, že obavy majú aj regionálni partneri Washingtonu, tichomorské ostrovné národy a obyvatelia Šalamúnových ostrovov.



Peking nedávno informoval, že bezpečnostný pakt s Honiarou, ktorý minulý týždeň údajne Čína podpísala, nepredstavuje pre Washington nebezpečenstvo.



Šalamúnove ostrovy majú významnú strategickú pozíciu pre námorné trasy a komunikáciu v južnom Pacifiku. Súostrovie bolo v čase druhej svetovej vojny dejiskom krvavých bojov, čo americká delegácia aj zdôraznila pri návšteve vojenského pamätníka.



V roku 2018 ponúkla Čína Papue Novej Guinei svoje služby pri prebudovaní námornej vojenskej základne. Tento ostrovný štát však vtedy uprednostnil spoluprácu s Austráliou, približuje Reuters.