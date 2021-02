USA plánujú sankcie proti Rusku a Mjanmarsku

Washington 4. februára (TASR) - Poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan avizoval vo štvrtok zavedenie sankčných opatrení proti Rusku a Mjanmarsku a ukončenie podpory "útočných operácií" v Jemene, informovala agentúra AFP.



Podľa Sullivana USA podniknú kroky proti Rusku za zasahovanie do volieb v Spojených štátoch, za otrávenie opozičného lídra Alexeja Navaľného a za ďalšie "škodlivé" správanie.



"Na rozdiel od predchádzajúcej administratívy podnikneme kroky, aby sa Rusko zodpovedalo za celý rad škodlivých aktivít, ktoré podniklo... Urobíme to v čase a spôsobom, ktorý si sami zvolíme," varoval Sullivan.



Ďalej uviedol, že USA zvažujú "špecifické cielené sankcie" proti subjektom financujúcim armádu v Mjanmarsku, kde v rámci vojenského prevratu zadržali popredných predstaviteľov civilnej vlády.



"Skúmame možnosť nového vládneho nariadenia a taktiež sa zameriavame na konkrétne cielené sankcie voči jednotlivcom aj voči subjektom kontrolovaným armádou, ktoré obohacujú armádu," vysvetlil Sullivan.



Zároveň oznámil, že prezident Biden plánuje ešte vo štvrtok ohlásiť ukončenie podpory USA pre "útočné operácie" v Jemene. "To je prísľub, ktorý dal v kampani," poznamenal Sullivan. Avizoval, že Biden vo svojom prejave pred ministerstvom zahraničných vecí plánuje vymenovať aj osobitného vyslanca pre Jemen, kde USA podporili saudskoarabskú ofenzívu proti husíjským povstalcom.