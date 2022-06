USA plánujú Ukrajine dodať moderné protilietadlové systémy

Elmau 27. júna (TASR) - Spojené štáty plánujú Ukrajine dodať sofistikované protilietadlové systémy na obranu pred ruskými útokmi. V pondelok to uviedol poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Môžem potvrdiť, že sme v procese finalizácie balíka, ktorý zahŕňa pokročilé systémy protivzdušnej obrany," povedal Sullivan.



Americký prezident Joe Biden na summite skupiny G7 svojmu ukrajinskému náprotivkovi Volodymyrovi Zelenskému povedal, že Spojené štáty pripravujú dodávku "pokročilých systémov protivzdušnej obrany stredného a dlhého dosahu", dodal poradca amerického prezidenta. Ďalšia pomoc podľa Sullivana zahŕňa aj delostreleckú muníciu a protibatériové radarové systémy, ktoré slúžia na presné určenie zdroja paľby nepriateľského delostrelectva.



Zelenskyj na summite G7 prostredníctvom videokonferencie hovoril o nedeľných ruských raketových útokoch na obytné oblasti v Kyjeve. Ukrajinský prezident v tejto súvislosti svetovým lídrom povedal, že potrebuje ďalšie systémy protivzdušnej obrany.



Americký predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný, uviedol, že Biden stanovil dodanie moderných systémov protivzdušnej obrany na Ukrajinu za prioritu.



USA by už tento týždeň mali oznámiť dodanie systému protivzdušnej obrany stredného až dlhého dosahu NASAMS, ako aj ďalších zbraní na pomoc Ukrajine v boji proti ruským inváznym jednotkám, píše AFP.



Systém NASAMS vyrába americká spoločnosť Raytheon v spolupráci s nórskou firmou Kongsberg Defense & Aerospace, vysvetľuje AFP.



Nemecko prisľúbilo Ukrajine dodanie rakiet vzduch-vzduch krátkeho dosahu s infračerveným navádzaním Iris-T, ktoré by mali byť schopné ochrániť väčšie mestá pred raketovými útokmi.