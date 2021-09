USA chcú urýchliť deportácie Haiťanov, ktorí sú zhromaždení v Texase

Washington 18. septembra (TASR) - Spojené štáty v nasledujúcich troch dňoch zvýšia počet deportačných letov s cieľom vyhostiť z krajiny tisíce Haiťanov, ktorí sa utáborili pod mostom v malom meste Del Rio na juhu štátu Texas pri hraniciach s Mexikom. V sobotu to oznámilo americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS).



Ako píše agentúra AP, rezort vnútornej bezpečnosti zároveň informoval, že z mestečka v piatok presunul približne 2000 migrantov do iných lokalít s cieľom spracovať ich žiadosti a potenciálne ich deportovať z krajiny.



Americký Úrad colnej a hraničnej ochrany (CBP) bude mať do pondelka v oblasti mestečka Del Rio najmenej 400 svojich príslušníkov, dodalo DHS vo vyhlásení.



Nemenovaný predstaviteľ americkej vlády v piatok pre AP uviedol, že presný denný počet deportačných letov závisí od kapacity haitských letísk a zariadení. Washington v tejto súvislosti rokuje s haitskou vládou, dodal pod podmienkou anonymity predstaviteľ vlády USA.



Haiťania sa prebrodili pohraničnou riekou Rio Grande bez obmedzení, pričom voda im siahala až po kolená a niektorí rodičia niesli na pleciach malé deti. Keďže si nemohli kúpiť zásoby v Spojených štátoch, nakrátko sa vrátili späť do Mexika, kde si kúpili potraviny či kartón a v Del Riu sa dočasne utáborili pod mostom alebo v jeho blízkosti.



Migranti z Haiti smerujú vo veľkom počte do USA z Južnej Ameriky už niekoľko rokov, mnoho z nich opustilo túto karibskú krajinu po ničivom zemetrasení v roku 2010.



V júli na Haiti zavraždili prezidenta Jovenela Moisa a v auguste krajinu postihlo zemetrasenie s magnitúdou 7,2 a následne silná búrka, pripomenula Reuters.