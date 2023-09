USA chcú zriadiť v Poľsku školiace stredisko pre jadrovú energiu

Varšava 13. septembra (TASR) - Spojené štáty sa rozhodli zriadiť vo Varšave školiace stredisko v oblasti jadrovej energie pre strednú a východnú Európu. Oznámila to v stredu poľská ministerka pre klímu a životné prostredie Anna Moskwová.



V rozhovore pre agentúru PAP uviedla, že Školiace stredisko čistej energie by malo začať fungovať ešte tento rok, hoci poľsko-americké rokovania o jeho zriadení sa ešte neskončili.



Moskwová dodala, že činnosť tohto centra bude koordinovať americké ministerstvo energetiky spoločne s poľským ministerstvom klímy a životného prostredia. Jeho úlohou bude podľa ministerky vzdelávanie pracovníkov v oblasti jadrových projektov týkajúcich sa veľkých a malých jadrových reaktorov v Poľsku.



Ministerka dodala, že centrum bude podporovať postgraduálne štúdium, pričom "špecializované školenia budú poskytované aj spoločnostiam, ktoré už pôsobia na trhu". Školiť bude aj jednotlivcov, inžinierov či riadiacich pracovníkov.



V Poľsku sa ešte len čaká na prvú jadrovú elektráreň. Podľa Moskwovej by sa s jej výstavbou malo začať v roku 2026. Elektráreň postaví americký Westinghouse, pričom vznikne pri severopoľskej obci Choczewo ležiacej na pobreží Baltského mora. Do prevádzky by ju mali uviesť v roku 2033.