USA: Plechovky s pivom ochromili dopravu na diaľnici v Kalifornii
Spočiatku polícia uzavrela celú diaľnicu, zakrátko ju však v obmedzenom profile opäť otvorila.
Autor TASR
Los Angeles 1. októbra (TASR) - Tisíce plechoviek a sudov s pivom v utorok po zrážke nákladných áut zablokovali diaľnicu v americkom štáte Kalifornia. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a UPI.
Podľa diaľničnej polície nehoda najmenej dvoch nákladných áut sa stala v utorok tesne pred 03.00 h (12.00 h SELČ) na diaľnici 210 pri meste Irwindale. Pri zrážke sa jeden z prívesov roztrhol a vypadli z neho do viacerých jazdných pruhov tisíce plechoviek a sudov s pivom. Pri nehode sa nikto nezranil.
Spočiatku polícia uzavrela celú diaľnicu, zakrátko ju však v obmedzenom profile opäť otvorila. Plechovky s pivom presunula do troch pravých jazdných pruhov a autá mohli prechádzať cez ľavý pruh. Vodičov vyzvala radšej vyhľadať alternatívne cesty.
Agentúra AFP napísala, že rozliaty americký ležiak Coors Light, ktorého slogan bol začiatkom tisícročia „nespomalí vás“, spôsobil na diaľnici niekoľkohodinové meškania. Diaľničná polícia incident označila za vyriešený po takmer siedmich hodinách.
