USA po 20 rokoch posielajú z Guantánama dvoch väzňov do Pakistanu

Washington 24. februára (TASR) - Spojené štáty presunuli dvoch bratov z detenčného zariadenia Guantánamo do Pakistanu, čím sa celkový počet osôb zadržiavaných v tomto tábore na Kube znížil na 32, oznámil v piatok Pentagón. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry Reuters.



Abdal a Muhammad Rabbáníovci boli zatknutí v roku 2002. Abdal bol sprostredkovateľom teroristickej siete al-Káida, zatiaľ čo Muhammad pôsobil ako finančný a cestovný sprostredkovateľ pre význačných vodcov al-Káidy.



"Spojené štáty oceňujú ochotu pakistanskej vlády a ďalších partnerov podporiť pokračujúce úsilie USA zamerané na zodpovedné zníženie počtu zadržiavaných osôb a konečné uzavretie zariadenia Guantánamo," uvádza sa vo vyhlásení Pentagónu.



Detenčný tábor Guantánamo vznikol z iniciatívy amerického prezidenta Georgea Busha ml. v roku 2002. Sú v ňom umiestnené zahraničné osoby podozrivé z terorizmu v súvislosti s útokmi na New York a Washington zo septembra 2001.



Guantánamo sa stalo symbolom excesov americkej "vojny proti terorizmu" najmä pre tvrdé vypočúvacie metódy, ktoré sa podľa kritikov americkej vlády rovnajú mučeniu.



V roku 2021, keď sa prezidentom USA stal Joe Biden, bolo v tomto tábore 40 väzňov. Biden povedal, že dúfa v zatvorenie tohto zariadenia. Federálna vláda má zo zákona zakázané premiestňovať väzňov z Guantánama do väzníc na pevnine USA.



V zariadení momentálne zostáva 32 zadržiavaných osôb, z ktorých 18 spĺňa požiadavky na prevoz do zahraničia, uvádza sa vo vyhlásení amerického rezortu obrany.