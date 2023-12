Po 48 rokoch väzenia zbavili viny muža omylom odsúdeného za vraždu

Oklahoma City 21. decembra (TASR) — V americkom štáte Oklahoma po viac ako 48 rokoch väzenia zbavili viny muža omylom odsúdeného za vraždu. Podľa projektu National Registry of Exonerations je 71-ročný Afroameričan Glynn Simmons najdlhšie pykajúcim človekom v USA za skutok, ktorý nespáchal. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra AFP.



Simmonsa prepustili už v júli po 48 rokoch, jednom mesiaci a 18 dňoch väzenia. Jeho odsúdenie vtedy zrušila sudkyňa Amy Palumboová. Viny ho zbavila oficiálne v utorok na pojednávaní okresného súdu.



"Na tento deň sme čakali dlho, dlho," povedal Simmons. "Konečne môžeme povedať, že spravodlivosť bola vykonaná."



Simmons a ďalší podozrivý Don Roberts boli v roku 1975 odsúdení na smrť za vraždu 30-ročného predavača počas lúpežného prepadnutia v obchode s alkoholom v meste Edmond. Rozsudky smrti boli neskôr zmenené na doživotie.



Odsúdenie bolo založené výlučne na svedectve tínedžerky, ktorá pri lúpeži utrpela strelné poranenie hlavy, no prežila.



Neskôr sa objavili značné pochybnosti o spoľahlivosti tejto svedeckej výpovede. Obaja muži počas procesu tvrdili, že v čase vraždy ani neboli v Oklahome. Robertsa prepustili z väzenia v roku 2008. Simmons by teraz mal mať nárok na odškodné.



V USA nie sú závažné justičné omyly ojedinelé. Ich obeťami sú často príslušníci menšín, ako sú Afroameričania, ktorí si nemôžu dovoliť dobrých právnikov.