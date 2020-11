USA po nátlaku stiahli obvinenia voči mexickému exministrovi obrany

New York 19. novembra (TASR) - USA na "nátlak" Mexika v stredu stiahli obvinenia z drogovej trestnej činnosti a prania špinavých peňazí vznesené voči mexickému exministrovi obrany Salvadorovi Cienfuegosovi, informovala agentúra AP.



Hoci dosiaľ nie je jasné, aký nátlak Mexiko na USA vyvinulo, dvaja nemenovaní predstavitelia vlád z Mexika a Spojených štátov uviedli, že Mexiko sa vyhrážalo vylúčením regionálneho šéfa Národného úradu pre kontrolu obchodu s drogami (DEA) a jeho agentov, pokiaľ USA nestiahnu obvinenia.



Súd v americkom New York City v stredu schválil stiahnutie obvinenia. Mexiko tento krok označilo za víťazstvo suverenity krajiny a podľa neho dosiahlo, že k nemu USA pristupujú ako k rovnocennému partnerovi. USA stiahnutie obvinení zdôvodnili tým, že ich záujem v udržiavaní spolupráce s Mexikom prevýšil záujem o prešetrenie prípadu. Stiahnutie obvinenia navrhol americký generálny prokurátor William Barr.



Mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard podľa vlastných slov v stredu Barrovi oznámil, že si USA musia vybrať medzi súdnym procesom so Cienfuegosom alebo vzájomnou spoluprácou s Mexikom. "Je to vo vašich rukách. Nemôžete mať oboje," povedal Ebrard podľa vlastných vyhlásení generálnemu prokurátorovi Barrovi. Tamojšie ministerstvo spravodlivosti údajnú konverzáciu dosiaľ nekomentovalo.



Analytici nepredpokladajú že Cienfuegos bude čeliť obvineniam na domácej pôde v Mexiku. "To sa nestane, všetci to vieme," uviedol redaktor mexického denníka El Universal. "Vráti sa do Mexika a pustia ho na slobodu, prezident López Obrador to už prisľúbil armáde," dodal.



Cienfuegos bol ministrom obrany v rokoch 2012-18 počas vlády vtedajšieho mexického prezidenta Enriqueho Peňu Nietu. V októbri tohto roka ho zadržali na letisku v Los Angeles v americkom štáte Kalifornia. Čelí obvineniam z pašovania drog a prania špinavých peňazí, píše denník El País.



Cienfuegos údajne spolupracoval s mexickým kartelom a umožnil prevoz tisícok ton narkotík do USA.