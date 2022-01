USA po novom raketovom teste uvalili sankcie na predstaviteľov KĽDR

Washington 13. januára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena uvalila v stredu sankcie na piatich severokórejských predstaviteľov. Bola to jej prvá reakcia na najnovší test balistickej strely, ktorý podnikol Pchjongjang, a neskôr administratíva oznámila, že sa bude pokúšať dosiahnuť aj nové sankcie OSN. Informuje o tom agentúra AP.



Ministerstvo financií uviedlo, že zavádza sankcie na piatich predstaviteľov za ich úlohu v získavaní vybavenia a technológií pre raketový program Severnej Kórey (KĽDR). Okrem toho americké ministerstvo zahraničných vecí nariadilo sankcie proti ďalšiemu Severokórejčanovi, Rusovi a ruskej spoločnosti za ich rozsiahlu podporu severokórejských aktivít so zbraňami hromadného ničenia.



Kroky ministerstva financií nasledovali len niekoľko hodín po tom, čo Severná Kórea oznámila, že vodca Kim Čong-un dohliadal v utorok na úspešný test letu hypersonickej rakety, ktorá podľa Kimových slov výrazne posilní jadrové "vojnové zastrašovacie prostriedky" jeho vlasti.



Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová Greenfieldová v stredu neskoro večer na Twitteri napísala, že po príkazoch ministerstiev financií a zahraničných vecí navrhujú USA aj sankcie OSN proti Severnej Kórei za to, že od septembra podnikla šesť testov balistických striel a "každý bol porušením rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN".



Nemenovaný americký diplomat uviedol, že USA sa pri navrhovaných nových sankciách naďalej radia a koordinujú so svojimi partnermi v bezpečnostnej rade.



Jeden z piatich Severokórejčanov zasiahnutých sankciami amerického ministerstva financií žije v Rusku, ďalší štyria pôsobia v Číne. Všetci sú obvinení z poskytovania peňazí, tovaru alebo služieb severokórejskej organizácii Druhá akadémia prírodných vied (SANS), ktorá sa podľa ministerstva financií výrazne podieľa na vojenských zbrojných programoch stalinistickej KĽDR.