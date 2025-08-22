Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Zahraničie

Po pravdepodobnom úniku plynu zomrelo v mliekarni šesť ľudí

.
Na snímke policajná páska pred bytovým domom na Bieloruskej ulici v Michalovciach v utorok 17. januára 2023. Foto: TASR/Roman Hanc

Vyšetrovatelia v súčasnosti skúmajú, aké plyny mohli smrť obetí spôsobiť.

Autor TASR
Washington 22. augusta (TASR) - Šesť ľudí vrátane jedného stredoškoláka našli mŕtvych v mliekarni v americkom štáte Colorado. Podľa štvrtkového oznámenia tamojších úradov išlo pravdepodobne o nehodu spôsobenú únikom plynu, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Incident sa odohral v stredu v mliekarni Prospect Valley Dairy v meste Keenesburg, asi 55 kilometrov severovýchodne od Denveru. Podľa amerických úradov našli záchranári všetky telá v bližšie nešpecifikovanom uzavretom priestore v mliekarni. Vyšetrovatelia v súčasnosti skúmajú, aké plyny mohli smrť obetí spôsobiť.

„Vyšetrujeme tieto úmrtia ako možný dôsledok vystavenia plynu v uzavretom priestore,“ povedala Jolene Weinerová, hlavná zástupkyňa koronera v okrese Weld. Hovorkyňa okresného úradu šerifa Melissa Chesmoreová potvrdila, že vyšetrovatelia doposiaľ nenašli nič, čo by nasvedčovalo, že išlo o trestný čin. „Vyzerá to ako nehoda,“ uviedla a odmietla poskytnúť bližšie informácie.

Hoci totožnosť obetí nezverejnili, podľa AP ide o mužov hispánskeho pôvodu.
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič