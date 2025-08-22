< sekcia Zahraničie
Po pravdepodobnom úniku plynu zomrelo v mliekarni šesť ľudí
Autor TASR
Washington 22. augusta (TASR) - Šesť ľudí vrátane jedného stredoškoláka našli mŕtvych v mliekarni v americkom štáte Colorado. Podľa štvrtkového oznámenia tamojších úradov išlo pravdepodobne o nehodu spôsobenú únikom plynu, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Incident sa odohral v stredu v mliekarni Prospect Valley Dairy v meste Keenesburg, asi 55 kilometrov severovýchodne od Denveru. Podľa amerických úradov našli záchranári všetky telá v bližšie nešpecifikovanom uzavretom priestore v mliekarni. Vyšetrovatelia v súčasnosti skúmajú, aké plyny mohli smrť obetí spôsobiť.
„Vyšetrujeme tieto úmrtia ako možný dôsledok vystavenia plynu v uzavretom priestore,“ povedala Jolene Weinerová, hlavná zástupkyňa koronera v okrese Weld. Hovorkyňa okresného úradu šerifa Melissa Chesmoreová potvrdila, že vyšetrovatelia doposiaľ nenašli nič, čo by nasvedčovalo, že išlo o trestný čin. „Vyzerá to ako nehoda,“ uviedla a odmietla poskytnúť bližšie informácie.
Hoci totožnosť obetí nezverejnili, podľa AP ide o mužov hispánskeho pôvodu.
