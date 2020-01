Po prílete z Wu-chanu poslali do karantény takmer 200 Američanov

Washington 31. januára (TASR) - Do preventívnej 14-dňovej karantény poslali v piatok takmer 200 amerických občanov, ktorí prileteli do Kalifornie zo stredočínskeho mesta Wu-chan, odkiaľ sa šíri nový koronavírus. S odvolaním sa na vyjadrenie amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) o tom informovala agentúra DPA.



Nancy Messonnierová z CDC uviedla, že v súvislosti so zdravím verejnosti ide o "veľmi vážnu situáciu". "Ak teraz prijmeme prísne opatrenia, môžeme stlmiť dosah vírusu na Spojené štáty," dodala.



Messonnierová ďalej uviedla, že je to vôbec prvýkrát za vyše 50 rokov, keď CDC nariadila karanténu. CDC k novému vírusu podľa nej preventívne pristupuje tak, akoby predstavoval riziko budúcej pandémie. Zdôraznila, že bude lepšie, ak sa preukáže, že išlo o prehnanú reakciu, než naopak - ak by došlo k podceneniu situácie.



Američanov, ktorí prileteli z Wu-chanu, umiestnili do 14-dňovej karantény na vojenskej základni v kalifornskom meste Ontario.



Novým koronavírusom 2019-nCoV, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS, sa od vlaňajšieho decembra z Wu-chanu vo svete nakazilo už takmer 10.000 ľudí. V samotnej Číne evidovali v piatok 9692 potvrdených prípadov nákazy a 213 úmrtí. Potvrdené prípady infikovaných okrem Číny hlásili z vyše 20 krajín sveta.