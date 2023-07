USA po prvý raz uviedli do služby vojnovú loď v zahraničnom prístave

Sydney 23. júla (TASR) - Spojené štáty v sobotu uviedli do prevádzky vojnovú loď v austrálskom Sydney. Ide o prvý prípad, keď plavidlo amerických námorných síl vstúpilo do aktívnej služby v zahraničnom prístave, informuje tlačová agentúra Reuters.



Stalo sa tak v čase, keď títo dvaja blízki spojenci posilňujú svoje vojenské väzby v reakcii na narastajúci vplyv Číny v indo-pacifickom regióne.



USS Canberra (LCS-30), pobrežná bojová loď triedy Independence, bola slávnostne uvedená do služby na austrálskej námornej základni v prístave v Sydney, čím sa oficiálne pridala k aktívnej flotile amerického námorníctva.



Loď je pomenovaná po ťažkom krížniku Kráľovského austrálskeho vojnového loďstva (RAN) HMAS Canberra (D33), ktorý potopili pri podpore vylodenia americkej námornej pechoty na ostrove Guadalcanal v roku 1942.



"Austrálčania môžu byť hrdí na to, že táto loď, navrhnutá v Západnej Austrálii miestnym priemyslom a pomenovaná po HMAS Canberre, sa prvýkrát v histórii amerického námorníctva uvádza do prevádzky práve tu," uviedol austrálsky minister obrany Richard Marles.



Ceremoniál sa konal uprostred vojenského cvičenia Talisman Sabre, ktoré každé dva roky uskutočňujú Spojené štáty spolu s Austráliou.



Cvičenie, ktoré sa koná na rôznych miestach Austrálie počas dvoch týždňov, zahŕňa simulované pozemné a vzdušné boje, ako aj obojživelné vylodenie.



Okrem USA a Austrálie sa na ňom tento rok zúčastňujú aj jednotky z Británie, Fidži, Francúzska, Indonézie, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Nemecka, Nového Zélandu, Papuy-Novej Guiney a Tongy.



V rámci projektu AUKUS, ktorý bol vytvorený v roku 2021, sa USA a Británia dohodli, že pomôžu Austrálii získať flotilu ponoriek s jadrovým pohonom.