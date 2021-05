FOTO: Po streľbe na večierku v USA hlásia dvoch mŕtvych

Na snímke vyšetrovatelia pracujú na mieste streľby vo Fairfielde 23. mája 2021. Foto: TASR/AP

Fairfield 23. mája (TASR) - Najmenej dvaja ľudia boli zabití a 12 ďalších utrpelo zranenia pri nočnej streľbe na večierku v dome v americkom meste Fairfield, oznámila polícia štátu New Jersey. Informácie priniesla v nedeľu tlačová agentúra AP.Spresnila, že smrteľne boli postrelení 30-ročný muž a 25-ročná žena. Dvanásť zranených ľudí previezli do nemocnice.Miestni predstavitelia uviedli, že polícia zasahovala v dome vo Fairfielde, asi hodinu jazdy od Filadelfie, v sobotu neskoro večer.Portál 6ABC napísal, že podľa slov polície bolo na večierku prítomných niekoľko stoviek ľudí.Letecké zábery zachytávali trosky rozhádzané po celom dvore domu.John Fuqua, ktorý vedie miestnu organizáciu proti násiliu s názvom Life Worth Living (Život sa oplatí žiť), vyhlásil, že v sobotu neskoro večer ho zavolali, aby pomohol rodinám so situáciou. Podľa neho sa streľba začala na párty s témou 90. rokov 20. storočia, kde boli prítomní rôzni hostia od tínedžerov po seniorov.Starosta Fairfieldu Benjamin Byrd st., ktorý sa v nedeľu ráno nachádzal na mieste činu, uviedol, že guvernér štátu New Jersey Phil Murphy ponúkol podporu a pomoc. Starosta nemal žiadne ďalšie podrobnosti o streľbe.