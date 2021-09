USA po ukončení vojny v Afganistane začínajú novú éru diplomacie

New York 21. septembra (TASR) - Spojené štáty začínajú po ukončení 20-ročnej vojny v Afganistane novú "éru vytrvalej diplomacie". Povedal to v utorok americký prezident Joe Biden vo svojom prejave v rámci všeobecnej rozpravy 76. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Informovala o tom agentúra AFP.



"Namiesto bojovania vo vojnách, ktoré patria do minulosti, budeme venovať prostriedky na výzvy budúcnosti... Ukončili sme konflikt v Afganistane. Ukončením tohto obdobia otvárame novú éru vytrvalej diplomacie, v rámci ktorej budeme podporovať ľudí po celom svete," povedal Biden počas svojho prvého prejavu pred VZ OSN, odkedy sa v januári stal americkým prezidentom.



Použitie vojenskej sily musí byť pre USA posledným riešením, dodal americký prezident.



Avizoval tiež, že Spojené štáty oznámia "ďalšie záväzky" v súvislosti s bojom proti koronavírusovej pandémii.



Washington navyše plánuje podľa Bidena "zdvojnásobiť" finančnú podporu boja proti klimatickým zmenám.



Americký prezident v súvislosti so zvýšeným diplomatickým napätím medzi USA a Čínou zdôraznil, že Washington nechce, aby prepukla "nová studená vojna".



"Spojené štáty sú pripravené spolupracovať s akoukoľvek krajinou, ktorá sa usiluje o mierové riešenia problémov, aj keď s ňou máme výrazné názorové nezhody v iných oblastiach," povedal Biden svetovým lídrom v New Yorku.



Pripomenul tiež, že Spojené štáty podporujú dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, majú záujem o návrat k jadrovej dohode s Iránom a podporujú úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova.