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USA po útokoch na tankery zrušili povolenie na predaj iránskej ropy
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) informovala, že počas utorka boli v Hormuzskom prielive zasiahnuté neznámymi projektilmi tri tankery.
Autor TASR
Washington 7. júla (TASR) - Spojené štáty sa rozhodli zrušiť dočasné povolenie, ktoré umožňovalo predaj iránskej ropy, informovala v utorok agentúry Reuters a AFP. Nemenovaný americký predstaviteľ uviedol, že konanie Iránu v Hormuzskom prielive je úplne neprijateľné a bude za to niesť následky. USA k tomuto kroku pristúpili po útokoch na tankery v strategickej úžine, píše TASR.
Všeobecnú licenciu, ktorá pôvodne na dva mesiace rušila sankcie na ťažbu, dodávky a predaj surovej ropy, ropných a petrochemických produktov iránskeho pôvodu do USA, oznámilo americké ministerstvo financií 22. júna. USA sa k tomu zaviazali v rámci memoranda o porozumení s Iránom.
„Ako prezident (Donald) Trump a jeho administratíva opakovane zdôraznili, platné memorandum o porozumení s Iránom je výlučne založené na plnení záväzkov,“ uviedol americký predstaviteľ citovaný stanicou CNBC.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) informovala, že počas utorka boli v Hormuzskom prielive zasiahnuté neznámymi projektilmi tri tankery. Podobné údery na plavidlá v úžine v júni podnietili USA vykonať útoky na ciele v Iráne. Obe strany sa následne vzájomne obvinili z porušenia predbežnej rámcovej dohody.
K zodpovednosti za utorkové zásahy tankerov v Hormuzskom prielive sa dosiaľ nikto neprihlásil a Teherán sa k tomu taktiež bezprostredne nevyjadril. Predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že podľa predbežných informácií na tri komerčné lode vypálil práve Irán.
K možnej eskalácii podľa Reuters dochádza v čase, keď sa Washington a Teherán snažia vypracovať konečnú mierovú dohodu, ktorá by obmedzila iránsky jadrový program a zrušila niektoré sankcie uvalené na Teherán vrátane tých, ktoré sa týkajú vývozu ropy.
Všeobecnú licenciu, ktorá pôvodne na dva mesiace rušila sankcie na ťažbu, dodávky a predaj surovej ropy, ropných a petrochemických produktov iránskeho pôvodu do USA, oznámilo americké ministerstvo financií 22. júna. USA sa k tomu zaviazali v rámci memoranda o porozumení s Iránom.
„Ako prezident (Donald) Trump a jeho administratíva opakovane zdôraznili, platné memorandum o porozumení s Iránom je výlučne založené na plnení záväzkov,“ uviedol americký predstaviteľ citovaný stanicou CNBC.
Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) informovala, že počas utorka boli v Hormuzskom prielive zasiahnuté neznámymi projektilmi tri tankery. Podobné údery na plavidlá v úžine v júni podnietili USA vykonať útoky na ciele v Iráne. Obe strany sa následne vzájomne obvinili z porušenia predbežnej rámcovej dohody.
K zodpovednosti za utorkové zásahy tankerov v Hormuzskom prielive sa dosiaľ nikto neprihlásil a Teherán sa k tomu taktiež bezprostredne nevyjadril. Predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že podľa predbežných informácií na tri komerčné lode vypálil práve Irán.
K možnej eskalácii podľa Reuters dochádza v čase, keď sa Washington a Teherán snažia vypracovať konečnú mierovú dohodu, ktorá by obmedzila iránsky jadrový program a zrušila niektoré sankcie uvalené na Teherán vrátane tých, ktoré sa týkajú vývozu ropy.