USA po vyše desaťročí obsadili veľvyslanecký post v Bielorusku

Washington 21. apríla (TASR) - Spojené štáty v pondelok vymenovali svojho veľvyslanca v Bielorusku, prvého za viac než desaťročie. Krok prichádza v čase, keď sa USA snažia dostať tohto blízkeho spojenca Ruska pod väčší vplyv Západu, analyzuje tlačová agentúra AFP.



Americký prezident Donald Trump do tejto funkcie vybral kariérnu diplomatku Julie Fisherovú, vrcholovú činiteľku ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti, ktorá slúži v Moskve. Jej nástup na ambasádu USA v Minsku si však ešte vyžaduje schválenie od amerického Senátu.



Hoci sa jej nominácia bezprostredne nestretla s nesúhlasom, nie je jasné, kedy bude Senát v tejto veci konať, keďže zákonodarcovia zostávajú stále mimo Washingtonu v súvislosti s koronavírusovou pandémiou a neskôr sa začnú zaoberať otázkami blížiacich sa prezidentských volieb.



Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v roku 2008 vypovedal amerického veľvyslanca po tom, ako administratíva vtedajšieho prezidenta USA Georgea W. Busha uvalila sankcie naňho, jeho spojencov a štátnu ropnú spoločnosť. Dôvodom boli údajne nespravodlivé voľby v Bielorusku a tvrdé zásahy proti demonštrantom.



Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo sa na znak zlepšujúcich sa vzťahov medzi USA a Bieloruskom stretol vo februári v Minsku s Lukašenkom. Išlo o prvú návštevu ministra zahraničných vecí USA v tejto východoeurópskej krajine od roku 1994.



Pompeo vyhlásil, že Washington nechce vrážať klin medzi Bielorusko a Moskvu, ale upevniť "suverenitu" krajiny. Minister zároveň ponúkol Lukašenkovi možnosť exportu americkej ropy do Bieloruska, ktoré malo vtedy s Ruskom nezhody týkajúce sa cien dovážaných energetických komodít.



Do Bieloruska zavítal vlani aj bývalý Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton, ktorý mal kritický vzťah k Rusku a presadzoval dobré vzťahy Spojených štátov s jeho susednými krajinami vrátane Bieloruska a Ukrajiny.