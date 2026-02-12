< sekcia Zahraničie
USA: Pobrežná stráž rozšíri svoju flotilu ľadoborcov o ďalšie lode
Autor TASR
Washington 12. februára (TASR) - Pobrežná stráž Spojených štátov oznámila rozšírenie svojej flotily o päť nových ľadoborcov. Celkový počet novovyrobených ľadoborcov sa tak zvýši na 11 s cieľom splniť dekrét prezidenta Donalda Trumpa z minulého roka. TASR o tom píše podľa webu militarytimes.com.
Podľa zákazky spoločnosť Davie Defense vyrobí dve lode novej triedy stredných ľadoborcov Arctic Security Cutter v Helsinkách a tri v Spojených štátoch. Nadväzuje to na decembrové udelenie zákazky spoločnostiam Rauma Marine Constructions Oy vo Fínsku a Bollinger Shipyards Lockport v Louisiane na šesť nových ľadoborcov.
„Tieto zákazky predstavujú rozhodujúci krok na zaručenie americkej bezpečnosti v Arktíde,“ uviedol vo vyhlásení zastupujúci veliteľ pobrežnej stráže admirál Kevin E. Lunday. Podľa jeho slov to pomôže zabezpečiť schopnosť pobrežnej stráže kontrolovať severnú hranicu a námorné prístupy Spojených štátov.
Americká pobrežná stráž má k dispozícii jediný ťažký ľadoborec USCGC Polar Star a jeden stredný ľadoborec USCGC Healy. Polar Star uviedli do služby 19. januára 1976 a ľadoborec Healy 21. augusta 1999, v súčasnosti je však po požiari transformátora vyradený z prevádzky.
Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti schválilo vlani v máji po takmer polstoročí posilnenie svojej arktickej flotily vzhľadom na aktivity ruských a čínskych plavidiel v Arktíde.
