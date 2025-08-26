< sekcia Zahraničie
USA: Pobrežná stráž toto leto zaistila najviac drog v histórii
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Americká pobrežná stráž zaistila toto leto viac ako 34.000 kilogramov nelegálnych drog na lodiach v Tichom oceáne a Karibiku. Označila to za najväčší úlovok v histórii v hodnote takmer pol miliardy dolárov. TASR o tom píše na základe správy agentúry AP.
Pobrežná stráž pri zásahoch spolupracovala s ministerstvom obrany a zadržala 19 lodí prevážajúcich drogy pri Galapágoch, pobreží Venezuely, Mexika, Dominikánskej republiky, Jamajky a Aruby.
Na niektoré lode upozornili námorné hliadkovacie lietadlá ešte pred tým, ako ich zachytili a prehľadali palubné tímy. Pobrežná stráž uviedla, že bolo zadržaných 34 podozrivých drogových dílerov. Celkový počet zadržaných osôb americké úrady nešpecifikovali.
Loď triedy Hamilton pobrežnej stráže v pondelok vyložila v meste Fort Lauderdale na Floride 34.500 kilogramov drog, vrátane približne 28.000 kilogramov kokaínu a približne 6500 kilogramov marihuany, ktoré zadržali viaceré plavidlá pobrežnej stráže. Odhadovaná hodnota drog je približne 473 miliónov dolárov.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sľúbila, že prehodnotí fungovanie pobrežnej stráže, ktorá je súčasťou ministerstva vnútornej bezpečnosti. Do konca fiškálneho roka 2028 zvýši počet jej lodí a posilní jej personál najmenej o 15.000 členov. AP vysvetľuje, že v súčasnosti má pobrežná stráž má viac ako 43.000 aktívnych členov, 8000 záložníkov a 30.000 pomocných členov.
