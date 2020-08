Počas protestov v Kenoshi zahynuli dve osoby, jedna je ranená

Washington 26. augusta (TASR) – Počas nepokojov v americkom meste Kenosha v noci na stredu zahynuli následkom streľby dve osoby a jedna je zranená. Protesty v meste vypukli po tom, čo policajti v nedeľu postrelili 29-ročného Afroameričana Jacoba Blakea. Informovala o tom agentúra AFP.



Videá dostupné na internete ukazujú ľudí bežiacich ulicami mesta za zvukov streľby, pričom na zemi ležia ranení.



Polícia v súvislosti so streľbou pátra po mužovi, ktorého vidno na jednom z videí strieľať do davu dlhou zbraňou. „Som presvedčený, že ho čoskoro zadržíme," uviedol miestny šerif David Beth.



K násiliu prišlo počas tretieho dňa protestov v reakcii na zverejnené video, na ktorom policajt sedemkrát vystrelil na Jacoba Blakea. Ten bol policajtovi otočený chrbtom a snažil sa dostať do svojho auta, v ktorom boli jeho tri deti. V súčasnosti je v nemocnici vo vážnom stave.



Po meste sa v noci pohybovala najmenej jedna skupina prevažne bielych, ťažko ozbrojených mužov za účelom chrániť majetok. Polícia vyšetruje, či utorňajšia streľba nebola výsledkom stretu medzi samozvanými domácimi milíciami, ktoré bránili čerpaciu stanicu, a demonštrantami, píše denník New York Times.



V noci došlo aj k zrážkam medzi demonštrantmi, vyzbrojenými delobuchmi, a políciou, ktorá použila streľbu gumovými projektilmi.



Reportér AFP na mieste údajne videl viacero civilistov so strelnými zbraňami a pomerne málo policajtov, s výnimkou budovy súdu, ktorú strážia príslušníci úradu šerifa.