Počet obetí koronavírusu v USA by mohol dosiahnuť až 200.000

Washington 30. marca (TASR) - Expert na infekčné ochorenia Anthony Fauci uviedol v nedeľu po tom ako New York, New Orleans a iné veľkomestá požiadali o viac zdravotníckeho materiálu, že v Spojených štátoch môže na následky pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zomrieť až 200.000 ľudí, pričom nakaziť by sa mohli ďalšie milióny. Informovala o tom agentúra Reuters.



Fauci, ktorý je riaditeľom Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby (NIAID), v rozhovore pre televíziu CNN uviedol, že pandémia môže spôsobiť v Spojených štátoch 100.000 až 200.000 úmrtí.



Podľa Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) chrípka od roku 2010 zabíja 12.000 až 61.000 Američanov ročne. CDC ďalej uviedla, že pandémia chrípky v rokoch 1918-1919 zabila v USA 675.000 ľudí.



V Spojených štátoch je nakazených koronavírusom približne 125.000 ľudí a viac ako 2200 ochoreniu COVID-19 podľahlo.