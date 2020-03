Počet obetí koronavírusu v USA sa zvýšil na 518 za deň

Washington 30. marca (TASR) - Spojené štáty zaznamenali 518 nových úmrti v súvislosti s koronavírusom v priebehu 24 hodín, informovala v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na údaje zverejnené Univerzitou Johnsa Hopkinsa.



Ide zatiaľ o najvyšší nárast, ktorý prekonal údaje z prechádzajúceho dňa, kedy zomrelo 453 ľudí. Celkový počet úmrtí od začiatku pandémie v USA tak vzrástol na 2409.



V priebehu jediného dňa pribudlo 21.333 prípadov ochorenia COVID-19. USA tak zaznamenali najvyšší počet potvrdených prípadov koronavírusu na svete a to 136.880 - viac než Taliansko, Čína či Španielsko.



Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že vyhlásenie karantény v štátoch New York, New Jersey a Connecticut "nebude nevyhnutné"



Expert na infekčné ochorenia Anthony Fauci povedal, že v Spojených štátoch môže na následky pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zomrieť viac ako 100.000 ľudí.