Štatistika: Počet samovrážd v USA vlani stúpol na historické maximum

Washington 15. augusta (TASR) - Podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) si minulý rok v USA vzalo život približne 49.500 ľudí. Ide o doteraz najvyšší počet od začiatku druhej svetovej vojny a oproti roku 2021 to je trojpercentný nárast. TASR informuje podľa webu americkej televízie NBC.



"Niečo nie je v poriadku. Ich počet (samovrážd) by sa nemal zvyšovať," povedala Christina Wilburová, 45-ročná obyvateľka Floridy, ktorej syn sa minulý rok zastrelil. "Viem, že je to komplikované. Ale musíme byť schopní niečo urobiť. Niečo, čo nerobíme. Pretože čokoľvek, čo práve robíme, nepomáha," dodala.



Stúpajúci počet dobrovoľných odchodov zo života môže spôsobovať mnoho faktorov vrátane obmedzenej dostupnosti služieb duševného zdravia. Jill Harkavy-Friedman z Americkej nadácie pre prevenciu samovrážd (AFSP) považuje za hlavnú príčinu rastúcu dostupnosť strelných zbraní. Samovražedné pokusy so zbraňami majú fatálny koniec oveľa častejšie ako iné pokusy a predaj zbraní v poslednom roku vzrástol.



Počet samovrážd v USA neustále rástol od roku 2000 až do roku 2018. Vtedy sa zastavil na 48.300 prípadoch ročne. Mierny pokles v roku 2019 a potom v roku 2020 počas pandémie COVID-19 niektorí odborníci spojili s javom, ktorý sa vyskytuje v počiatočných fázach vojen a prírodných katastrof, keď sa ľudia navzájom viac podporujú.



Od roku 2021 však počet samovrážd znovu rastie. Najväčší nárast bol vo vekovej skupine 45 až 64 rokov (o takmer 7 percent), pričom dominujú najmä bieli muži, uviedla CDC. Mnoho ľudí v strednom a staršom veku čelí strate zamestnania alebo partnera. Je preto dôležité pomôcť im prekonať mnohé prekážky, ktoré im bránia získať pomoc, povedala hlavná lekárka CDC Debra Houryová.



Napriek pochmúrnym štatistikám sú niektorí odborníci mierne optimistickí. Pred rokom vznikla v USA krízová linka 988, ktorá pomáha ľuďom so samovražednými úmyslami dostať sa k špecialistom na duševné zdravie. CDC tiež rozširuje program financovania prevencie.



Aj preto v roku 2022 o viac ako osem percent poklesli samovraždy mladých ľudí vo veku 10 až 24 rokov. Zvýšila sa pozornosť k problémom duševného zdravia mládeže a tlak na školy, aby tento problém neprehliadali, uviedli predstavitelia CDC.