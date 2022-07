V USA stúpol počet úmrtí spojených s covidom za 2 týždne o 33 percent

Washington 20. júla (TASR) - Počet ľudí, ktorí v Spojených štátoch zomreli v súvislosti s ochorením COVID-19, stúpol za uplynulé dva týždne o 33 percent. TASR správu prevzala v stredu z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na denník The New York Times.



Počet nových prípadov nákazy koronavírusom stúpol za rovnaké obdobie v USA o 24 percent. V utorok tam zaznamenali 153.535 nových prípadov. Počet ľudí, ktorí sa koronavírusom nakazili od začiatku pandémie, tak stúpol na 89,8 milióna, vyplýva z najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU).



V utorok v Spojených štátoch zaevidovali 593 nových úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 a ich celkový počet vzrástol na 1.024.900.



Najviac nových prípadov bolo v americkom štáte Kalifornia, a to vyše 52.000. Najviac úmrtí zaevidovali v štáte Michigan - 106.



V súčasnosti je v Spojených štátoch hospitalizovaných s koronavírusom vyše 40.000 ľudí a vyše 4600 z nich sa nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Počet hospitalizovaných pritom za uplynulé dva týždne stúpol o 19 percent.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý týždeň varovala, že pandémia nového koronavírusu sa ani zďaleka neblíži ku koncu, čoho dôkazom sú najnovšie vlny nákazy a narastajúceho počtu infikovaných v mnohých krajinách.