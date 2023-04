USA pochybujú, či ukrajinská protiofenzíva prinesie väčšie zisky

Washington 11. apríla (TASR) - Spojené štáty majú pochybnosti o tom, či plánovaná protiofenzíva ukrajinských síl prinesie výrazné zisky v boji proti ruským inváznym jednotkám. Ako píše v utorkovej správe denník The Washington Post, podľa údajných uniknutých dokumentov amerického rezortu obrany sa ukrajinskej armáde nemusí na jar podariť dosiahnuť veľké úspechy, čo sa týka opätovného dobytia území ukrajinských území okupovaných Ruskom.



Dôvodom týchto obáv sú ťažkosti Ukrajincov pri zhromažďovaní dostatočného množstva munície, vybavenia či vojakov.



Uniknuté americké dokumenty zo začiatku februára, ktorých pravosť zatiaľ nebola potvrdená, poukazujú na pochybnosti vlády vo Washingtone, čo sa týka ďalšieho vývoja vojny na Ukrajine. Agentúra DPA píše, že by tiež mohli povzbudiť kritikov, podľa ktorých by USA a NATO mali viac tlačiť na diplomatické riešenie konfliktu na Ukrajine.



Nie je pravdepodobné, že by sa Ukrajine znova podarilo získať také veľké územie, ako to dokázala vlani na jeseň na východe a juhu krajiny, uvádza sa v daných dokumentoch, ktoré očakávajú v rámci pripravovanej ukrajinskej protiofenzívy skôr len "skromné územné zisky".



Dôvodom týchto obáv sú "výrazné deficity" Ukrajiny v jej snahách o zvyšovanie počtu vojakov a vybavenia, ako aj predpokladaná odolnosť ruských obranných systémov.



Stratégiou Kyjeva je podľa uniknutých dokumentov opätovné dobytie oblastí na východe Ukrajiny a zároveň postup smerom na juh s cieľom prerušiť dopravné spojenie medzi Ruskom a Krymským polostrovom.



Dokumenty, ktoré údajne pochádzajú z amerických spravodajských služieb a týkajú sa najmä vojny na Ukrajine, už niekoľko týždňov cirkulujú na internete - často aj na proruských kanáloch. Obsahujú tiež utajené informácie armády USA o Číne či Blízkom východe. DPA dodáva, že americké médiá o nich informujú už niekoľko dní, avšak samotné dokumenty nezverejnili.