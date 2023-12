Pod pásovým vozidlom sa na jazere prelomil ľad, jeden človek zahynul

Washington 29. decembra (TASR) - Pod pásovým vozidlom známym ako "bombardér", ktorým zvyčajne prevážajú rybárov, sa na zamrznutom jazere v americkom štáte Minnesota vo štvrtok prelomil ľad a jeden z cestujúcich sa utopil, oznámili v piatok miestne úrady. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Mŕtve telo sa potápačom podarilo z jazera Lake of the Woods v rovnomennom okrese vyloviť až po siedmich hodinách.



Majiteľ neďalekého rekreačného strediska uviedol, že piatim alebo šiestim cestujúcim sa po prelomení ľadu podarilo s pomocou vodiča z vozidla uniknúť. Dodal, že vozidlo patrilo inému rekreačnému stredisku.



Úrady v Minnesote v tejto súvislosti varujú, že ľad je túto zimu v štáte vo všeobecnosti nezvyčajne tenký. Šerif okresu Beltrami Jason Riggs uviedol, že "len na málo miestach v štáte, ak vôbec niekde, má ľad dostatočnú hrúbku", aby udržal rybárske karavany.



Dodal, že v uplynulých dňoch sa v Minnesote preboril ľad už pod viacerými vozidlami či karavanmi.



Očakáva sa, že teploty na severe Minnesoty teraz klesnú, no potrvá ešte niekoľko dní, kým ľad dostatočne zhrubne, uvádza AP.