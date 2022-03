USA podľa Bidena zvažujú zakázať dovoz ruskej ropy do USA

Washington 2. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu povedal, že Spojené štáty ešte zvažujú zákaz dovozu ruskej ropy do USA v reakcii na inváziu na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Nič ešte nie je mimo hry," povedal Biden, ktorý reagoval na otázku novinárov, či by ďalšie sankcie Spojených štátov a Západu mohli zasiahnuť ropu.



USA, Európska únia a ďalší spojenci už prijali sankcie, ktoré majú za úlohu oslabiť ruskú menu, bankový sektor, letecké spoločnosti a ďalšie oblasti, pripomína AFP.



Zákaz dovozu ruskej ropy by mohol mať silný vplyv na ceny pohonných hmôt v USA, pripomína stanica CNN. Hovorkyňa Bieleho domu Jane Psakiová však povedala, že hlavnou prioritou Bieleho domu je minimalizovať vplyv sankcii na domáce obyvateľstvo USA.