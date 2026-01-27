< sekcia Zahraničie
USA podľa denníka FT podmieňujú záruky Ukrajine odchodom z Donbasu
V piatok a v sobotu sa v Spojených arabských emirátoch konali trojstranné rokovania vyjednávacích tímov Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov.
Autor TASR
Kyjev/Washington 27. januára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa podmieňuje poskytnutie bezpečnostných záruk Ukrajine súhlasom Kyjeva s odstúpením zvyšných častí východoukrajinského regiónu Donbas v prospech Moskvy. S odvolaním sa na denník Financial Times, ktorý citoval osem zdrojov, o tom informovala agentúra Reuters. Biely dom správu denníka FT poprel, píše TASR.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že dokument o bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu je na 100 percent pripravený a Kyjev čaká na rozhodnutie o čase a mieste, kde ho môže podpísať. Dokument by mal následne prejsť ratifikáciou v Kongrese USA a ukrajinskom parlamente.
Ukrajina chce záruky od USA dostať predtým, než sa vzdá akejkoľvek časti svojho územia. Trumpova administratíva ale podľa denníka FT dala Ukrajine najavo, že bezpečnostné záruky Spojených štátov závisia od toho, či Kyjev pristúpi na stiahnutie sa z Donbasu, čo je jedna z najtvrdších požiadaviek Moskvy.
Zelenskyj po stretnutí s Trumpom v Davose na okraj Svetového ekonomického fóra minulý týždeň oznámil, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové, ale zatiaľ neboli vyriešené územné otázky. Práve tie Rusko podľa pondelkových vyjadrení hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova naďalej považuje za kľúčové v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
USA sú presvedčené, že Ukrajina musí odstúpiť Rusku celý Donbas, aby sa vojna skončila, a nerobia takmer nič, čím by vyvíjali tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby upustil od svojej požiadavky, poznamenal denník Financial Times.
Spojené štáty podľa zdrojov britských novín takisto naznačili, že sľúbia Ukrajine viac zbraní na posilnenie jej armády v čase mieru, ak - ako cenu za mier s Ruskom - pristúpi na odchod z častí územia na svojom východe, ktorá naďalej ovláda.
„To je úplne nepravdivé - jediná úloha USA v mierovom procese je dostať obe strany k jednému stolu, aby dosiahli dohodu,“ uviedla reakcii na správu FT zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu Anna Kellyová. Taktiež nemenovaný predstaviteľ oboznámený s americkým postojom pre FT povedal, že USA sa nesnažia Ukrajine vnucovať územné ústupky a že bezpečnostné záruky závisia od toho, či Ukrajina a Rusko dospejú k mierovej dohode.
Komentujúc článok britského denníka, ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev na sociálnej sieti X napísal: „Stiahnutie (ukrajinských) vojsk z Donbasu - cesta k mieru na Ukrajine,“ cituje agentúra TASS.
V piatok a v sobotu sa v Spojených arabských emirátoch konali trojstranné rokovania vyjednávacích tímov Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov. Kyjev a Moskva označili prvotné kontakty za konštruktívne, podľa Peskova však strany čaká ešte veľa práce a bolo by chybou očakávať v tejto fáze rozhovorov výrazné výsledky.
Rusko, ktoré v súčasnosti okupuje asi pätinu ukrajinského územia, si nárokuje aj tie časti svojho menšieho suseda, ktoré sa mu za posledné roky nepodarilo dobyť. Moskva trvá predovšetkým na tom, aby sa ukrajinské sily stiahli aj zo zvyšných častí Donbasu, ktoré majú stále pod kontrolou.
