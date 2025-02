USA podľa Dudu nemajú zámer znížiť svoju aktivitu v strednej Európe

Varšava 18. februára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda na tlačovej konferencii v utorok po stretnutí s osobitným vyslancom amerického prezidenta pre Ukrajinu a Rusko Keithom Kelloggom vyhlásil, že bol uistený o tom, že USA nemajú zámer znižovať svoju aktivitu v strednej Európe. Duda uviedol, že očakáva skôr jej posilnenie, informuje spravodajca TASR vo Varšave.



Poľský prezident dodal, že s Kelloggom absolvoval dlhý rozhovor o bezpečnostnej situácii v strednej Európe a o vývoji na Ukrajine. Prezident vyzval na zachovanie pokoja a zdôraznil, že Spojené štáty neplánujú znižovať počty svojich vojakov v Poľsku a nič podľa neho nenasvedčuje tomu, že by sa chceli z Európy stiahnuť.



Americkému vyslancovi tlmočil poľský postoj k mierovým rokovaniam o Ukrajine, ktoré podľa neho musia vyplynúť do trvalého a spravodlivého mieru, po ktorom nebude nasledovať ďalšia ruská agresia. USA podľa Dudu veľmi intenzívne vstúpili do hry a preto verí, že vojna bude ukončená a ruská agresia zastavená.



Pred médiami zdôraznil aj silnú pozíciu Poľska, ktoré podľa neho dnes buduje vojenský potenciál, ktorým dokáže nie len chrániť seba, ale aj zaisťovať bezpečnosť v regióne. Okrem toho podľa neho zohráva kľúčovú rolu v súčasnej aj budúcej podpore Ukrajiny.



Duda apeloval na posilnenie transatlantických vzťahov a informoval, že Poľsko je v kontakte s predstaviteľmi administratívy prezidenta Trumpa. Uistil, že všetko sa deje za účelom budovania bezpečnosti v regióne a dodal, že prioritou poľského predsedníctva v Rade EÚ je posilnenie vzťahov medzi USA a Úniou.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)