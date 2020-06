Podľa experta pohyb v USA už výrazne obmedziť netreba

Washington 19. júna (TASR) – Odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu na nový druh koronavírusu Anthony Fauci sa nedomnieva, že by v USA bolo potrebné zavádzať ďalšie rozsiahle obmedzenia pohybu na zvládnutie ochorenia COVID-19. Fauci sa takto vyjadril v štvrtkovom rozhovore pre agentúru AFP.



Renomovaný imunológ zároveň deklaroval vieru v to, že na svete bude už čoskoro vynájdená vakcína, ktorá pandémiu ukončí. Výsledky klinických testov v tomto smere označil za „povzbudivé".



Rozsiahle obmedzenia pohybu v zmysle zákazu opúšťať domovy podľa jeho slov nebude už v USA zrejme potrebné zavádzať. „Myslím však, že budeme diskutovať o lepšej kontrole v oblastiach, kde je zjavne nárast počtu prípadov," povedal na margo otázky týkajúcej sa niektorých amerických štátov ako Kalifornia či Texas, kde v ostatnom čase dochádza výraznému nárastu nakazených.



Spojené štáty zaznamenali za posledných 24 hodín ďalších 687 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom, čím počet obetí v krajine stúpol na 118 381. Vyplýva to z najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa aktualizovaných k 02:30 h SELČ.



V USA tak už ôsmy deň za sebou nezaznamenali viac ako 1000 nových úmrtí. Spojené štáty sú však stále krajinou, ktorú pandémia postihla najviac, pokiaľ ide o počty úmrtí aj infikovaných. Prípadov nákazy tam dosiaľ celkovo zaevidovali 2 187 876



Opätovný nárast prípadov infekcie pritom eviduje zhruba dvadsiatka amerických štátov, medzi nimi aj Kalifornia či Texas. Epicentrum nákazy sa pritom medzičasom presunulo z New Yorku či New Jersey, kde sa už epidémiu podarilo dostať pod kontrolu, rovnako ako aj na severovýchode krajiny, viac na západ a juh USA.



Kalifornský guvernér Gavin Newsom vydal vo štvrtok nariadenie prikazujúce obyvateľom tohto štátu na juhozápade USA nosiť rúška na tvár na väčšine verejných miest, respektíve všade, kde nie je možné udržiavať na verejnosti fyzický odstup od iných ľudí.



Kalifornia patrí v rámci USA k štátom, ktoré boli medzi prvými v zavádzaní prísnych epidemiologických opatrení. V súčasnosti však zaznamenáva rekordné prírastky nakazených, ktorých tam denne pribúdajú tisíce. Koronavírusom sa tam už dosiaľ nakazilo vyše 157 000 osôb a v dôsledku tejto nákazy ich zomrelo prinajmenšom 5208, pripomína agentúra DPA.