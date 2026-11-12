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USA podľa Trumpa dohodu s Iránom nepotrebujú, Vance dostal novú úlohu
Minulý týždeň sa Vance, ktorý je považovaný za jedného z hlavných kandidátov na nomináciu republikánov na prezidentské voľby v roku 2028, od vojny s Iránom dištancoval.
Autor TASR
Washington 12. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na svojej sieti Truth Social vyhlásil, že Spojené štáty nepotrebujú uzavrieť dohodu s Iránom. V tom istom príspevku zároveň oznámil, že svojmu viceprezidentovi J. D. Vanceovi, ktorý zohrávala úlohu pri snahe ukončiť konflikt s Iránom, nariadil, aby všetku svoju pozornosť venoval údajnej korupcii v štátoch a mestách ovládaných demokratmi. Píše o tom TASR.
„Nepotrebujeme dohodu s Iránom. Tie časy sú už dávno preč. Máme ich peniaze - stovky miliárd dolárov - a máme aj ich úžinu!“ napísal Trump s odkazom na Hormuzský prieliv, na ktorý si Irán robí nárok a tvrdí, že ho má pod kontrolou. Armáda USA sa snaží lodiam v prielive zaisťovať bezpečný tranzit.
Trumpovo vyjadrenie podľa agentúry Reuters predstavuje zmenu jeho postoja. V uplynulých týždňoch totiž naznačoval, že Irán bude po kongresových voľbách v USA ochotnejší uzavrieť dohody s USA.
Šéf Bieleho domu v príspevku uviedol, že požiadal Vancea, aby „venoval svoju plnú a absolútnu pozornosť rozsiahlej korupcii a trestnej činnosti, ku ktorej dochádza v mestách a štátoch v USA vedených demokratmi“. Konkrétne spomenul Minnesotu, Kaliforniu, Illinois a „mnohé ďalšie“. Všetky tieto štáty označil za „zle spravované, skorumpované katastrofy“.
Postoj viceprezidenta USA k vojne s Iránom je podľa stanice BBC verejným tajomstvom vo Washingtone. Hoci ju verejne opakovane podporil, v súkromných rozhovoroch údajne vyjadroval opačný názor. Denník The Wall Street Journal ešte v stredu informoval o tom, že Vance zvažuje priame rokovania s vysokopostavenými iránskymi predstaviteľmi.
Minulý týždeň sa Vance, ktorý je považovaný za jedného z hlavných kandidátov na nomináciu republikánov na prezidentské voľby v roku 2028, od vojny s Iránom dištancoval, keď jej čiastočne pripísal porážku svojej strany vo voľbách do Kongresu USA. Trump následne konflikt obhajoval s tým, že je nevyhnutný na to, aby Irán nezískal jadrovú zbraň.
„Nepotrebujeme dohodu s Iránom. Tie časy sú už dávno preč. Máme ich peniaze - stovky miliárd dolárov - a máme aj ich úžinu!“ napísal Trump s odkazom na Hormuzský prieliv, na ktorý si Irán robí nárok a tvrdí, že ho má pod kontrolou. Armáda USA sa snaží lodiam v prielive zaisťovať bezpečný tranzit.
Trumpovo vyjadrenie podľa agentúry Reuters predstavuje zmenu jeho postoja. V uplynulých týždňoch totiž naznačoval, že Irán bude po kongresových voľbách v USA ochotnejší uzavrieť dohody s USA.
Šéf Bieleho domu v príspevku uviedol, že požiadal Vancea, aby „venoval svoju plnú a absolútnu pozornosť rozsiahlej korupcii a trestnej činnosti, ku ktorej dochádza v mestách a štátoch v USA vedených demokratmi“. Konkrétne spomenul Minnesotu, Kaliforniu, Illinois a „mnohé ďalšie“. Všetky tieto štáty označil za „zle spravované, skorumpované katastrofy“.
Postoj viceprezidenta USA k vojne s Iránom je podľa stanice BBC verejným tajomstvom vo Washingtone. Hoci ju verejne opakovane podporil, v súkromných rozhovoroch údajne vyjadroval opačný názor. Denník The Wall Street Journal ešte v stredu informoval o tom, že Vance zvažuje priame rokovania s vysokopostavenými iránskymi predstaviteľmi.
Minulý týždeň sa Vance, ktorý je považovaný za jedného z hlavných kandidátov na nomináciu republikánov na prezidentské voľby v roku 2028, od vojny s Iránom dištancoval, keď jej čiastočne pripísal porážku svojej strany vo voľbách do Kongresu USA. Trump následne konflikt obhajoval s tým, že je nevyhnutný na to, aby Irán nezískal jadrovú zbraň.