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USA podľa Trumpa zvažujú premenovanie jazera Ontário na jazero Amerika
Jazero Ontário sa rozprestiera medzi rovnomennou najľudnatejšou kanadskou provinciou a americkým štátom New York.
Autor TASR
Washington 25. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že USA zvažujú premenovanie jazera Ontário na jazero Amerika. Odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontário. USA a Kanada sú momentálne v obchodnej vojne vyvolanej zlyhaním rokovaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Spojené štáty vážne zvažujú zmenu názvu jazera Ontário na jazero Amerika, keďže neočakávame, že budeme s Ontáriom ešte veľa obchodovať,“ uviedol Trump v utorok na svojej sieti Truth Social.
USA v sobotu zaviedli 50-percentné clá na niektoré kanadské produkty v hodnote 20 miliárd dolárov po tom, ako sa vyjednávačom nepodarilo na poslednú chvíľu dosiahnuť novú obchodnú dohodu. V pondelok potom Trump pohrozil, že od budúceho roka zavedú USA 50-percentné clá na ďalšie kanadské tovary vrátane áut i ocele.
Kanadský premiér Mark Carney v reakcii oznámil, že od 8. septembra začnú platiť recipročné clá na americký tovar. Podmienky, ktoré si na dosiahnutie obchodnej dohody kládli USA, zároveň označil za „neférové“.
Jazero Ontário sa rozprestiera medzi rovnomennou najľudnatejšou kanadskou provinciou a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA.
AP pripomína, že šéf Bieleho domu už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na Americký záliv.
„Spojené štáty vážne zvažujú zmenu názvu jazera Ontário na jazero Amerika, keďže neočakávame, že budeme s Ontáriom ešte veľa obchodovať,“ uviedol Trump v utorok na svojej sieti Truth Social.
USA v sobotu zaviedli 50-percentné clá na niektoré kanadské produkty v hodnote 20 miliárd dolárov po tom, ako sa vyjednávačom nepodarilo na poslednú chvíľu dosiahnuť novú obchodnú dohodu. V pondelok potom Trump pohrozil, že od budúceho roka zavedú USA 50-percentné clá na ďalšie kanadské tovary vrátane áut i ocele.
Kanadský premiér Mark Carney v reakcii oznámil, že od 8. septembra začnú platiť recipročné clá na americký tovar. Podmienky, ktoré si na dosiahnutie obchodnej dohody kládli USA, zároveň označil za „neférové“.
Jazero Ontário sa rozprestiera medzi rovnomennou najľudnatejšou kanadskou provinciou a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA.
AP pripomína, že šéf Bieleho domu už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na Americký záliv.